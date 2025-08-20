快訊

「冷心低壓」今將殺到台灣正上方 專家：熱對流南飄機會大 注意大雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷心低壓中心今天將到台灣正上方，大氣不穩定度較高，對流發展會比較旺盛，要注意大雷雨出現的情況。本報資料照片
南部連續兩天午後劇烈降雨，民眾形容昨天午後狂風暴雨如同颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高空冷心低壓抵達，增加大氣的不穩定度，一旦有午後對流發展，會變得更加旺盛。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到高空冷心低壓控場，前天跟昨天的熱對流發展後都是往南、東南方向飄移，所以降雨偏向中央山脈沿線到花東、恆春半島等地，平地部分在高屏地區比較明顯，愈偏向中北部沿岸平地的區域，受影響的機會愈低。

吳聖宇表示，今天這個冷心低壓中心才會來到台灣正上方，依照預報模式的預測，今天白天時段發展的熱對流可能還是往南飄的機會大，觀察冷心低壓實際的移動狀況。也因為冷心低壓在上頭的關係，大氣不穩定度較高，對流發展會比較旺盛，要注意大雷雨出現的情況。

至於琉球附近的熱帶性低氣壓TD-15，吳聖宇表示，原本預期來到冷心低壓東側，會受惠於高空輻散好轉以及垂直風切減小而開始發展，但是實際來看似乎發展的狀況仍然不太好，可能會維持熱帶性低氣壓強度持續北上，趨向九州以西海面後逐漸減弱消失，不一定會發展為颱風，對台灣天氣仍然沒有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

受到高空冷心低壓控場，前天跟昨天的熱對流發展後都是往南、東南方向飄移，所以降雨偏向中央山脈沿線到花東、恆春半島等地，平地部分在高屏地區比較明顯。熱帶性低氣壓TD-15持續北上，發展不佳。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
