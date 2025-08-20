午後強對流恐大雷雨 還有颱風？ 吳德榮分析2熱帶系統威脅台灣機率

今天至周五各地仍以晴時多雲為主，天氣悶熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣略增，局部地區偶有零星降雨的機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意大雷雨的發生。今天北部23至36度、中部23至35度、南部22至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，周六、周日各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下周一、周二南方水氣再增多，各地晴時多雲仍偏熱，午後對流範圍擴大。

至於是否有颱風將生成，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在琉球西北方海面的熱帶低壓偏北移動，進入垂直風切大及低海溫的環境，將續減弱。

美國系集模式（GEFS）顯示，關島南方海面熱帶擾動醞釀中，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島北端。歐洲系集模式（ECMWF）的平均路徑亦通過呂宋島北端，且強度更弱。由於途經垂直風切大的環境，不利颱風的發展，再加上路徑偏南，威脅台灣的機率已降低。但模式模擬有不確定性，應持續觀察。