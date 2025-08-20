健康你我他／認真對待每一餐 儲備更好退休力

今年的退休力測驗，我的成績60分，比去年退步2分，應該是通膨和財務支出較多的關係，測了兩次均顯示健康準備比較不足。

退休5大核心能力中，自在獨立和活躍好學成績都不錯。我是個能享受獨處，凡事自立自強，不喜歡麻煩別人的人，平常喜歡閱讀，追劇、聽歌，自得其樂。

健康47分，運動和飲食有待加強。長輩給我很大的啟示：縱使有錢，沒有健康的身體也是枉然。友人的公公有上億資產，晚年離婚再婚又離婚，後因巴金森病臥床，友人認為他財產分配不均，照顧上頗有怨言，於是請了外籍看護，老人家半夜想如廁，呼叫隔壁房外看，卻珊珊來遲，白眼加臭臉，讓老人家戰戰兢兢。

一個曾經呼風喚雨的強者，晚年卻要小心翼翼在外看的臉色下苟活，讓人不勝唏噓。反觀我的老闆89歲了，依然健朗，是公司的決策者，也是家中最具權威的人，老闆除了熱愛運動，天天爬山，飲食清淡，每日五蔬果外，他心態平和，凡事謀定而後動，我想這是他健康長壽的祕訣。

沒有健康就沒有一切，難怪「有錢有健康叫資產，有錢沒健康叫遺產」。今後我當加強健康投資，對於不喜歡運動的我，去健身房是不錯的選擇，為了不浪費錢便會強迫自己運動。飲食方面，將認真對待每一餐及生活，讓自己健康自在，儲備更好的退休力。