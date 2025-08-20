新生兒染腸病毒併發重症 再添2例

天氣炎熱，腸病毒疫情不可輕忽。衛福部疾管署昨天最新公布，上周新增了二例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名出生後第8天男嬰，4天後引爆重症；另一名為南部女嬰於出生第5天後感染，隔天引發重症。疾管署發言人曾淑慧表示，目前腸病毒疫情並未處在流行期，但是仍有新生兒感染併發重症，呼籲家長應多注意。

疾管署防疫醫師林詠青說，中部一名男嬰出生後第8天出現食欲不佳及黃疸，到診所治療4天後，因心跳急促、血氧下降轉至醫院急診及住院，住院期間出現肝指數異常、肝炎、血小板低下、凝血功能異常等疑似新生兒敗血症，目前男嬰仍在加護病房治療，已住院約三周。疫調發現，男嬰的母親生產前有上呼吸道疾病，陪產當日父親有發燒情形，不排除是父母將病毒傳染給新生兒。

另一名南部尚未滿月女嬰，在出生後第5天出現紅疹及嗜睡，次日因食欲、活力下降及新生兒黃疸，返診檢查時發現發炎指數異常，經轉診至醫院治療，出現體溫過低、凝血功能異常、皮膚瘀斑等疑似敗血症徵候，目前住院約二周，而女嬰的母親於生產前曾有發燒及喉嚨痛，研判為家戶內感染。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，依監測資料，近二周腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，上周門急診就診7291人次，較前一周上升5.3%。近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒仍以伊科病毒11型為多，其次為克沙奇A16及A5類型。

今年已累計13例腸病毒感染併發重症確定病例，包含7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

疾管署表示，新生兒感染腸病毒併發重症的風險持續，請準媽媽應提高警覺，生產前14天至生產後如果有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀，請盡速就醫並主動告知醫師，生產前後避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士，並加強洗手及呼吸道衛生。