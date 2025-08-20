預防視力退化 熟齡護眼慎用3C產品

53歲的王小姐，是金融公司資深經理，近期眼睛不適加劇，腫脹、乾澀、視力模糊，甚至出現飄動的陰影，趕緊抽空至眼科求診。經過檢查診斷，發現她的眼睛腫脹是老花眼造成，乾澀源自乾眼症。至於眼前飄動的陰影則屬於飛蚊症的一種，是玻璃體老化的正常現象。

雖然大部分情況無需擔心，但若飛蚊突然大量出現，可能拉扯視網膜，造成破洞，進而剝離。若剝離延伸至視網膜中心，恐導致失明。因此建議先進行視網膜雷射治療，並提醒治療後一個月內避免劇烈運動與大幅搖頭。

青光眼也是需要注意的問題。青光眼早期無症狀，研究顯示，50歲以上族群中，約2%至5%患有青光眼，其中近半數患者眼壓不高，導致許多人未察覺病情。當視力變差或視野受損時，往往已是中晚期，且無法恢復，因此早期篩檢至關重要。建議50歲以上、有家族史、使用類固醇、高度近視或遠視、眼壓偏高、視神經凹陷大、嚴重白內障等高風險族群，應定期接受眼科檢查。

日常生活中，長時間閱讀或使用3C產品會加重眼睛疲勞。眼睛的睫狀肌需持續收縮以調節視力，但隨年齡增長，調節力下降，長時間近距離用眼可能造成眼睛疲勞、腫脹與不適，適度眨眼可均勻分布淚液，保持眼睛濕潤。

但專注觀看螢幕時，眨眼次數減少，易導致乾眼症，尤其荷爾蒙變化或長期配戴隱形眼鏡可能加重症狀，甚至導致角膜破皮。建議每20至30分鐘讓眼睛休息一下，遠眺放鬆，並搭配使用老花眼鏡，減少眼部負擔。

與紙本閱讀不同，3C螢幕發光可能造成光化學與光熱傷害。眼睛具有聚光功能，長時間暴露於強光，可能導致水晶體混濁（白內障）或黃斑部病變。建議依環境光線調整螢幕亮度，維持舒適閱讀的最低亮度，減少電磁波影響，並適時讓眼睛休息。

眼睛防曬同樣重要。陽光強烈時，應配戴抗UV太陽眼鏡，以降低紫外線傷害。此外，充足睡眠與攝取富含抗氧化物的深色蔬果（如藍莓、菠菜），有助於保護視力。

現代生活離不開3C產品，但3C對視力保健影響甚大，透過簡單習慣調整，可延緩視力退化，守護眼睛健康。畢竟，保護雙眼，就是投資未來。