聽新聞
0:00 / 0:00

預防視力退化 熟齡護眼慎用3C產品

聯合報／ 侯鈞賀／台大醫院眼科部主治醫師
使用3C時，每20至30分鐘讓眼睛休息一下，遠眺放鬆，並搭配使用老花眼鏡，減少眼部負擔。圖／AI生成
使用3C時，每20至30分鐘讓眼睛休息一下，遠眺放鬆，並搭配使用老花眼鏡，減少眼部負擔。圖／AI生成

53歲的王小姐，是金融公司資深經理，近期眼睛不適加劇，腫脹、乾澀、視力模糊，甚至出現飄動的陰影，趕緊抽空至眼科求診。經過檢查診斷，發現她的眼睛腫脹是老花眼造成，乾澀源自乾眼症。至於眼前飄動的陰影則屬於飛蚊症的一種，是玻璃體老化的正常現象。

雖然大部分情況無需擔心，但若飛蚊突然大量出現，可能拉扯視網膜，造成破洞，進而剝離。若剝離延伸至視網膜中心，恐導致失明。因此建議先進行視網膜雷射治療，並提醒治療後一個月內避免劇烈運動與大幅搖頭。

青光眼也是需要注意的問題。青光眼早期無症狀，研究顯示，50歲以上族群中，約2%至5%患有青光眼，其中近半數患者眼壓不高，導致許多人未察覺病情。當視力變差或視野受損時，往往已是中晚期，且無法恢復，因此早期篩檢至關重要。建議50歲以上、有家族史、使用類固醇、高度近視或遠視、眼壓偏高、視神經凹陷大、嚴重白內障等高風險族群，應定期接受眼科檢查。

日常生活中，長時間閱讀或使用3C產品會加重眼睛疲勞。眼睛的睫狀肌需持續收縮以調節視力，但隨年齡增長，調節力下降，長時間近距離用眼可能造成眼睛疲勞、腫脹與不適，適度眨眼可均勻分布淚液，保持眼睛濕潤。

但專注觀看螢幕時，眨眼次數減少，易導致乾眼症，尤其荷爾蒙變化或長期配戴隱形眼鏡可能加重症狀，甚至導致角膜破皮。建議每20至30分鐘讓眼睛休息一下，遠眺放鬆，並搭配使用老花眼鏡，減少眼部負擔。

與紙本閱讀不同，3C螢幕發光可能造成光化學與光熱傷害。眼睛具有聚光功能，長時間暴露於強光，可能導致水晶體混濁（白內障）或黃斑部病變。建議依環境光線調整螢幕亮度，維持舒適閱讀的最低亮度，減少電磁波影響，並適時讓眼睛休息。

眼睛防曬同樣重要。陽光強烈時，應配戴抗UV太陽眼鏡，以降低紫外線傷害。此外，充足睡眠與攝取富含抗氧化物的深色蔬果（如藍莓、菠菜），有助於保護視力。

現代生活離不開3C產品，但3C對視力保健影響甚大，透過簡單習慣調整，可延緩視力退化，守護眼睛健康。畢竟，保護雙眼，就是投資未來。

3C 老花 視網膜 白內障 乾眼症

延伸閱讀

秦揚驚傳突發「黑矇症」致右眼失明 醫曝3大高危險族群要注意

55歲秦楊「右眼突失明」今早就醫！　醫警告：再不治療恐中風

揉眼睛竟是視力殺手？眼科醫揭為何該停止和安全止癢方式

「霹靂火」秦楊右眼突失明！「人生變黑暗」左眼0.025視力崩潰絕望

相關新聞

閱讀無界！首屆台灣國際兒少書展 9月18日台中登場

文化部「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，將於9月18日至21日在台中國際展覽館盛大登場，主題為「跨越城市．閱讀無界，...

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

針對查緝加熱菸、電子菸，民團怒批，加熱菸專賣網站充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，已成為菸害防制與危及下一代健康...

8縣市發布大雨特報「一路下到入夜」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今晚間7時15分，針對8縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，警戒區域包含南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、...

健康你我他／認真對待每一餐 儲備更好退休力

今年的退休力測驗，我的成績60分，比去年退步2分，應該是通膨和財務支出較多的關係，測了兩次均顯示健康準備比較不足。

新生兒染腸病毒併發重症 再添2例

天氣炎熱，腸病毒疫情不可輕忽。衛福部疾管署昨天最新公布，上周新增了二例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一...

預防視力退化 熟齡護眼慎用3C產品

53歲的王小姐，是金融公司資深經理，近期眼睛不適加劇，腫脹、乾澀、視力模糊，甚至出現飄動的陰影，趕緊抽空至眼科求診。經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。