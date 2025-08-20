健康主題館／泌尿道結石好發夏季 醫師：多喝水 禁重鹹
炎炎夏日，排汗量大卻造成小便量減少，如果沒有適時補充水分，尿液濃度提高，容易沉澱形成結石。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，夏天是泌尿道結石好發的季節，多喝水可以稀釋尿液，降低結石形成並增加結石排出的機會。更建議要調整飲食習慣，禁食重鹹、少吃高草酸食物。
結石好發於中年男性，蔡樹衛說，門診有一名36歲上班族，沒有任何慢性疾病，連續兩年的夏天都因為血尿、左腰疼痛等症狀，半夜叫救護車就醫掛急診，兩次都是左側輸尿管結石阻塞造成疼痛。第一次在接受止痛藥及多喝水後，隔天排出一顆米粒大小的結石；第二次則因為石頭過大，接受體外震波才順利排出。
5年內復發機率 高達5成
根據健保資料統計，台灣泌尿道結石盛行率約10%，平均每10個人就有1人是結石病患。台灣位於亞熱帶地區，夏天氣溫高，導致流汗多而尿量減少，結石發作的機率是冬天的3至5倍。
一旦發作就會疼痛難耐甚至解血尿，嚴重影響生活品質，併發急性膽囊炎、胰臟炎、腎臟功能受損等問題。
蔡樹衛指出，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，症狀包括疼痛、血尿、尿路感染等，偶爾也會伴隨發燒、寒顫、腹脹、下痢、反胃、嘔吐等情形。有發生過結石的病患，5年內復發的機率可高達50%至70%，因此定期追蹤及如何預防復發相當重要。
「有結石病史的人，一定要定期追蹤，一般小於0.5公分的結石，只要多喝水、運動，90%會自行排出。」蔡樹衛說，腎臟結石小於2.5公分或輸尿管結石小於1公分，可利用體外震波碎石後幫助排出，如果結石太大，容易發炎、感染，就需要考慮手術治療的介入。
適度運動 有助排出小結石
泌尿道結石的預防重於治療，蔡樹衛強調，充足飲水為避免結石的不二法門，一般建議一天至少喝水3000cc，並需要平均分配飲用量（少量多次）；食物控制也不可少，避免食用高草酸、高鹽、高普林食物，並適量攝取鈣質。適度運動有助於排出小結石，但勿過度劇烈運動，避免大量流汗導致體內水分流失。
結石形成原因分為「尿酸結石」以及「草酸鈣結石」，尿酸結石是因為尿酸濃度過高引起，要減少高蛋白、內臟類食物的攝取；草酸鈣結石是因草酸濃度過高所致，要少吃深綠色食物，或透過汆燙烹調方式降低草酸含量。蔡樹衛說，如果減少攝取深綠色蔬菜，就要適當補充鈣質。
結石的人這樣吃
1.限制高草酸食物：蔬菜普遍含高草酸，以菠菜含量最高，建議少吃。濃茶、濃咖啡、巧克力、堅果、豆類、草莓等，也是高草酸食物，要食用量及攝取頻率。
2.控制鹽分攝取：高鹽分會增加尿液中鈣的排泄，造成腎臟負擔，也會提高結石形成機率。
3.避免高普林食物：尿酸結石患者應減少內臟、海鮮、豆類等高普林食物的攝取。
4.適當補充鈣質：鈣質可以和草酸結合，減少草酸結石的形成，但要適量，過多也可能造成問題。
5.多吃含檸檬酸的水果：檸檬、柳橙、橘子等水果富含檸檬酸，可減少草酸鈣結晶形成，進而抑制結石形成或復發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言