25萬B肝帶原者 肝癌風險同常人
Ｂ型肝炎帶原者每半年回診一次已是醫學常規，台大研究發現，在Ｂ肝感染進程處於「不帶原活動期」的感染者，若肝炎表面抗原濃度低於一○○國際單位，罹癌風險與正常人無異，可延長受檢時間，建議至少每年一次回診抽血檢驗。
據統計，台灣四十歲以上、未接種新生兒疫苗的Ｂ肝患者約一五○萬人，其中「不活動帶原期」感染者占逾半，超過七十五萬人，現行仍要每半年追蹤。
台大醫院一項長達廿年、追蹤六一三九名Ｂ肝患者的研究報告發現，檢測病毒量、肝指數，加上表免抗原濃度檢查，可更精準預測罹癌風險，也就是表面抗原濃度不同，罹肝癌風險也不同。
團隊發現，表面抗原濃度低於一○○國際單位，肝癌風險與正常人無異，在「不活動帶原期」感染者中約占三分之一，約廿五萬人。表面抗原濃度高於一○○國際單位者，因罹癌風險較高，需半年回診一次，約五十萬人。
