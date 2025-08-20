好市多辣椒碎片、無印良品魷魚片 邊境檢驗超標

知名國際業者接連出包，衛福部食藥署昨公布邊境檢驗不合格品項，美式賣場好市多「科克蘭」印度辣椒碎片被檢出農藥殘留超標，逾三○五公斤在邊境被要求退運或銷毀；「無印良品公司」報驗日本魷魚片，則被檢出磷酸鹽超標，六點六公斤在邊境被要求退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，由好市多股份有限公司輸入印度辣椒碎片，被檢出含有農藥「氟派瑞」每公斤○點六毫克，「氟派瑞」被用作殺菌劑，依農藥殘留容許量標準，容許值為每公斤○點四毫克。將加強好市多進口貨品的邊境查驗，由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率二至五成。

另一批由台灣無印良品股份有限公司報驗的日本魷魚片，被檢出「磷酸鹽」每公斤廿公克。鄭維智說，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，「磷酸鹽」類用量以每公斤三公克以下，業者檢附文件說明，魷魚天然「磷酸鹽」背景值為每公斤四點六公克。不過仍被要求在邊境退運或銷毀。

另有二批自越南輸入黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號及農藥殘留不合格，將銷毀或退運。據食藥署統計，近半年受理越南報驗的黑胡椒報驗批數五十二批，檢驗不合格批數為五批，不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。去年四月十八日起至明年八月七日止，越南黑胡椒輸至台灣，需逐批查驗蘇丹紅，陰性始放行。