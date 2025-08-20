聽新聞
電動自行車出租無強制險 將開罰
不少觀光景點都有電動自行車出租，但往往遊客發生事故後才知沒有保險、求償無門，交通部昨預告修正「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」草案，增訂微型電動二輪車需投保強制汽車責任保險，以及落實執行租借前的教導義務，違者開罰六百至一千二百元不等。
微型電動二輪車（俗稱電動自行車）屬於慢車，和自行車相同，不需要駕照，最大行駛速度每小時廿五公里，且不得載人，二○二二年十一月卅日起納管，需投保強制汽車責任保險，才能掛牌上路，但觀光景點頻傳出租電動自行車操作不當，自撞、摔車、撞車，卻因業者沒有投保，導致遊客求償無門。
交通部為此預告修正「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項，除了督促微型電動二輪車出租人應確實投保外，租借給他人前，應教導使用人車輛操作方法，違依道交條例開罰六百至一千兩百元不等。
有民眾直言，過去在新竹、台東、離島觀光旅遊時，都有租借電動自行車的經驗，但從沒遇到業者告知有投保一事，曾有朋友騎電動自行車發生事故，但因為業者無投保，最後只能自己摸摸鼻子認命賠償。
該民眾表示，希望法令盡快上路，並與地方政府合作，讓業者能真正落實投保及教導義務。
在北部觀光景點做生意的不具名電動自行車出租業者表示，確實曾聽過不少消費者反映，租賃電動自行車發生事故後才知道沒有保險，為避免爭議，自己都會告知遊客，有保險，騎乘前也會指導如何騎車、再三確認輪胎是否充飽氣、煞車有無問題等。
