聽新聞
0:00 / 0:00

米其林53家摘星 頤宮三星8連霸

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導
頤宮、JL Studio、態芮（Taïrroir）摘下2025米其林最高榮譽三星殊榮。記者陳睿中／攝影
頤宮、JL Studio、態芮（Taïrroir）摘下2025米其林最高榮譽三星殊榮。記者陳睿中／攝影

「台灣米其林指南二○二五」星級餐廳名單，昨正式公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及今年新納入的新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。除七家綠星餐廳以外，全台共有五十三家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、七家二星餐廳，與四十三家一星餐廳。

在摘星餐廳的地域分布分面，五十三家星餐廳有四十三家在台北，六家在台中、四家在高雄。七家綠星餐廳有五家在台北，台中與高雄各有一家。台南、新北市、新竹縣與新竹市，皆未有餐廳獲得星級與綠星肯定。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「八連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，與台北的時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆三度蟬聯三星寶座。

在二星餐廳方面，「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊；「彧割烹」、「盈科」、「Restaurant A」等三家餐廳，則自一星新晉升為二星。

在一星餐廳部分，去年四十一家，今年增至四十三家。其中有八家新一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」），分別是「好嶼」、「川雅」、「鮨 嘉仁」、「方蒔」、「La Vie by Thomas Bühner」、「元一」、「心宴」與「FRASSI」。去年獲得綠星肯定的餐廳，今年皆順利蟬聯，來自台中、今年新進榜的「地坊」，是今年唯一新科綠星餐廳。

此外，今年度新獎項「米其林指南年度開業大獎」，目的在表揚過去十二個月內成功開設餐廳，並以具創意的概念與料理風格，在當地餐飲界產生影響的個人與團隊，得主是由行政總廚楊光宗領軍的「心宴」。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「好嶼」的陳琪蓉，她是台灣第二位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「方蒔」的陳玉錡獲得。今年卅一歲的「永筵小館」主廚夏永岩，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

餐廳 美食 米其林

延伸閱讀

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥！侯布雄副主廚梁維維人氣狂飆

他讓冰淇淋首登米其林卻主動「歸零」！專訪MINIMAL主廚萬士傑：回歸初衷比摘星重要

米其林名單仍是「台北天下」！葉怡蘭：延攬星廚、高規投資成摘星法則

2025台灣米其林 7家餐廳摘二星

相關新聞

閱讀無界！首屆台灣國際兒少書展 9月18日台中登場

文化部「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，將於9月18日至21日在台中國際展覽館盛大登場，主題為「跨越城市．閱讀無界，...

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

針對查緝加熱菸、電子菸，民團怒批，加熱菸專賣網站充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，已成為菸害防制與危及下一代健康...

8縣市發布大雨特報「一路下到入夜」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今晚間7時15分，針對8縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，警戒區域包含南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、...

健康你我他／認真對待每一餐 儲備更好退休力

今年的退休力測驗，我的成績60分，比去年退步2分，應該是通膨和財務支出較多的關係，測了兩次均顯示健康準備比較不足。

新生兒染腸病毒併發重症 再添2例

天氣炎熱，腸病毒疫情不可輕忽。衛福部疾管署昨天最新公布，上周新增了二例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一...

預防視力退化 熟齡護眼慎用3C產品

53歲的王小姐，是金融公司資深經理，近期眼睛不適加劇，腫脹、乾澀、視力模糊，甚至出現飄動的陰影，趕緊抽空至眼科求診。經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。