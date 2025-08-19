快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀無界！首屆台灣國際兒少書展 9月18日台中登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
文化部2025年第一屆臺灣國際兒少書展，將於9月18日至21日在台中國際展覽館登場。記者宋健生／攝影
文化部2025年第一屆臺灣國際兒少書展，將於9月18日至21日在台中國際展覽館登場。記者宋健生／攝影

文化部「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，將於9月18日至21日在台中國際展覽館盛大登場，主題為「跨越城市．閱讀無界，Crossing Cities, Reading without Borders」，由台中市政府擔任首屆書展主題城市。未來也將採巡迴方式，每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。

主辦單位19日舉行策展焦點發布會，文化部政務次長李靜慧、台中市政府文化局長陳佳君、國立臺灣文學館長陳瑩芳、文化內容策進院漫畫開發行銷組長温淳雅、岩岩數位藝術負責人Tapas Humi、獨立出版聯盟理事長陳夏民、台灣獨立書店文化協會理事鍾尚樺、中華民國出版公會全國聯合會理事長吳政鴻等人共同出席，號召全民跨越地理邊界，感受閱讀無限延伸的可能。

為推廣兒少閱讀、向下扎根，並促進在地與國際交流，文化部參考義大利、韓國、捷克等具有深刻文化底蘊、內容創作興盛的國家，在舉辦綜合型書展外，也同步致力於兒少閱讀推廣前例，自今年起辦理首屆臺灣國際兒少書展，採巡迴方式，每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。

李靜慧表示，一年一度的台北國際書展是出版界重要大事，文化部思考除了台北以外，能以不綁定城市、採巡迴方式，在臺灣各個城市辦理國際性書展，藉由書展帶動城市閱讀文化擾動。

國家漫畫博物館籌備處去年落腳台中，因此首屆臺灣國際兒少書展選擇在台中舉辦，「是文化部獻給下一代的新禮物」，文化部將持續結合中央與地方力量，讓文化力量可以擴散到臺灣各地。

陳佳君表示，「感謝李遠爺爺對孩子閱讀的重視」，閱讀是台中最美的城市風景，台中擔任首屆臺灣國際兒少書展的主題城市，讓台中的閱讀文化藉由書展被更多人看見。她指出，繪本與青少年橋梁書是培養孩子閱讀力的重要起點，在3C世代更顯關鍵。

台中主題城市館以「森林」為核心意象，展現台中市政府推廣閱讀的成果，象徵閱讀如同漫步林間，「書頁」則是通往知識、情感與世界的通道，引領孩子展開感官與想像力的旅程。

空間設計融合了台中日常生活中的自然與人文地景，展區核心「台中大百科」主題書展，精選涵蓋台中在地產業、歷史記憶、自然地景、媽祖信仰等面向的好書，形塑台中多維閱讀圖譜。「書頁裡的奇幻旅程」互動遊戲裝置，讓參觀者從遊戲進入敘事，創造閱讀冒險旅程。

首屆兒少書展除由台中市政府擔任主題城市，並策劃主題城市館外，另新設置臺灣漫畫館、繪本故事館，以及從台北國際書展移展的義大利主題國館、童書主題館，搭配國內各出版社參展的綜合及童書區，以及國內外知名作家講座，結合展覽、銷售、閱讀推廣活動，為中部民眾帶來精彩的閱讀饗宴。

Tapas Humi說，繪本故事館將以繪本圖像、沉浸式影音、繪圖互動三大方式呈現給民眾，並以夢想為主題，展示100本與夢想有關的繪本，結合科技，將《種子和風》故事轉化為光影與聲音的沉浸空間，以聲音與視覺交融的創意形式，呈現絢麗的「圖文共舞」。

孩子們可以拿起畫筆，描繪夢想種子，將作品投影至牆面，讓閱讀與創作相互激盪。展期間並有16場專業講師說故事活動，帶領孩子進入繪本的世界。

陳瑩芳指出，文學力就是未來力，文學書區以「文學與未來的距離」為題，聯合國近年提出「2030永續發展目標(SDGs)」做為未來世界的願景藍圖，透過精選書籍、互動活動與專題講座，提升兒少族群對SDGs的認識與參與，經由閱讀啟發行動力，讓年輕世代透過跨界書寫，了解環境永續、社會公平及經濟發展的重要性，並培養世界公民意識。

陳夏民強調，臺灣最美的風景除了人以外，還有言論自由跟獨立出版，由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會策劃的公民書區，打造親子共讀的樂園。獨立出版聯盟規劃親子互動手作體驗24場，內容包含桌遊、摺紙、紙黏土、拓印及書籍製作等。

台灣獨立書店文化協會精選百種以上書目集結成選書手冊，並透過講座分享親子共讀、母語培育等議題，傳達實體書店不僅是販售書籍的場所，更是孩子探索世界、激發想像、建立自我內在的閱讀新樂園；台灣勞工陣線協會則是透過策展，邀請讀者討論議題、分享生活，深入理解各式社會議題出版品的背後精神。

由文策院策劃的臺灣漫畫館，以「臺漫大發現．勇闖故事島」為主題，利用多元互動展區引領兒少探索原創臺漫，展館內規劃《海巫事務所》、《台灣特有種》、《Vtuber孔子》、《引路人》主題展區，結合展示與互動設計，再現經典場景與角色，探索臺灣風土文化、歷史與環境議題。現場規劃講座、親子DIY工作坊及疊章體驗，並設有作品試閱及販售區，在趣味互動中感受臺漫魅力。

為鼓勵民眾參與兒少書展，文化部推出門票全額抵用金，凡購票入場者，門票金額可全額折抵現場消費，購票入場當日不限金額消費、購買品項，均可抵用；文化幣在兒少書展現場消費亦可點數放大，使用2點送1點。

此外，凡桃園以北、高雄以南，以及東部地區民眾，憑參觀當日前後3日，赴台中市區或自台中市區出發的大眾運輸乘車證明；離島居民憑赴臺機票、船票；身障人士及陪同者1名；18歲以下、19至22歲憑文化幣者均可免費入場。

文化部政務次長李靜慧說，書展每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。記者宋健生／攝影
文化部政務次長李靜慧說，書展每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。記者宋健生／攝影
文化局長陳佳君說，繪本與青少年橋梁書是培養孩子閱讀力的重要起點。記者宋健生／攝影
文化局長陳佳君說，繪本與青少年橋梁書是培養孩子閱讀力的重要起點。記者宋健生／攝影

閱讀 繪本 文化部

延伸閱讀

燈會背後的隱形高手...花燈工藝保存者林健兒84歲辭世 文化部將頒旌揚狀

首屆「台灣國際兒少書展」在台中 市圖各分館有配合活動

國資圖「微光筆觸下的光影展」 復古幻燈機與百本原創繪本共啟創作宇宙

桃園兒美館怪獸來襲！經典繪本《野獸國》主題書展奇幻登場

相關新聞

閱讀無界！首屆台灣國際兒少書展 9月18日台中登場

文化部「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，將於9月18日至21日在台中國際展覽館盛大登場，主題為「跨越城市．閱讀無界，...

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

針對查緝加熱菸、電子菸，民團怒批，加熱菸專賣網站充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，已成為菸害防制與危及下一代健康...

8縣市發布大雨特報「一路下到入夜」 慎防雷擊、強陣風

中央氣象署今晚間7時15分，針對8縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，警戒區域包含南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、...

房租、食物雙漲 救助協會號召民眾認捐「1919救助套餐」

據主計總處6月消費者物價指數（CPI），食物類年增2.82％，其中肉類4.54與外食費3.44％漲幅最明顯，房租則年增2...

今天準備9點半入睡嗎？蔡依林睡眠變美術 醫警告晚睡者得花21天

天后蔡依林近期宣傳新專輯頻亮相，44歲的她依舊少女感爆棚，她公開保養秘訣全靠「9點半睡美容覺」，自己實測2到3天後，起床...

高雄新增2例鉤端螺旋體病 發病前接觸汙水汙泥、見鼠跡

高雄市今新增2例鉤端螺旋體確診個案，兩案例皆在丹娜絲風災後發病確診，且工作或住處有老鼠出沒，並有汙水汙泥接觸史。其中40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。