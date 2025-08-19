閱讀無界！首屆台灣國際兒少書展 9月18日台中登場

文化部「2025年第一屆臺灣國際兒少書展」，將於9月18日至21日在台中國際展覽館盛大登場，主題為「跨越城市．閱讀無界，Crossing Cities, Reading without Borders」，由台中市政府擔任首屆書展主題城市。未來也將採巡迴方式，每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。

主辦單位19日舉行策展焦點發布會，文化部政務次長李靜慧、台中市政府文化局長陳佳君、國立臺灣文學館長陳瑩芳、文化內容策進院漫畫開發行銷組長温淳雅、岩岩數位藝術負責人Tapas Humi、獨立出版聯盟理事長陳夏民、台灣獨立書店文化協會理事鍾尚樺、中華民國出版公會全國聯合會理事長吳政鴻等人共同出席，號召全民跨越地理邊界，感受閱讀無限延伸的可能。

為推廣兒少閱讀、向下扎根，並促進在地與國際交流，文化部參考義大利、韓國、捷克等具有深刻文化底蘊、內容創作興盛的國家，在舉辦綜合型書展外，也同步致力於兒少閱讀推廣前例，自今年起辦理首屆臺灣國際兒少書展，採巡迴方式，每年擇一縣市舉辦，希望將閱讀的種子遍灑全台。

李靜慧表示，一年一度的台北國際書展是出版界重要大事，文化部思考除了台北以外，能以不綁定城市、採巡迴方式，在臺灣各個城市辦理國際性書展，藉由書展帶動城市閱讀文化擾動。

國家漫畫博物館籌備處去年落腳台中，因此首屆臺灣國際兒少書展選擇在台中舉辦，「是文化部獻給下一代的新禮物」，文化部將持續結合中央與地方力量，讓文化力量可以擴散到臺灣各地。

陳佳君表示，「感謝李遠爺爺對孩子閱讀的重視」，閱讀是台中最美的城市風景，台中擔任首屆臺灣國際兒少書展的主題城市，讓台中的閱讀文化藉由書展被更多人看見。她指出，繪本與青少年橋梁書是培養孩子閱讀力的重要起點，在3C世代更顯關鍵。

台中主題城市館以「森林」為核心意象，展現台中市政府推廣閱讀的成果，象徵閱讀如同漫步林間，「書頁」則是通往知識、情感與世界的通道，引領孩子展開感官與想像力的旅程。

空間設計融合了台中日常生活中的自然與人文地景，展區核心「台中大百科」主題書展，精選涵蓋台中在地產業、歷史記憶、自然地景、媽祖信仰等面向的好書，形塑台中多維閱讀圖譜。「書頁裡的奇幻旅程」互動遊戲裝置，讓參觀者從遊戲進入敘事，創造閱讀冒險旅程。

首屆兒少書展除由台中市政府擔任主題城市，並策劃主題城市館外，另新設置臺灣漫畫館、繪本故事館，以及從台北國際書展移展的義大利主題國館、童書主題館，搭配國內各出版社參展的綜合及童書區，以及國內外知名作家講座，結合展覽、銷售、閱讀推廣活動，為中部民眾帶來精彩的閱讀饗宴。

Tapas Humi說，繪本故事館將以繪本圖像、沉浸式影音、繪圖互動三大方式呈現給民眾，並以夢想為主題，展示100本與夢想有關的繪本，結合科技，將《種子和風》故事轉化為光影與聲音的沉浸空間，以聲音與視覺交融的創意形式，呈現絢麗的「圖文共舞」。

孩子們可以拿起畫筆，描繪夢想種子，將作品投影至牆面，讓閱讀與創作相互激盪。展期間並有16場專業講師說故事活動，帶領孩子進入繪本的世界。

陳瑩芳指出，文學力就是未來力，文學書區以「文學與未來的距離」為題，聯合國近年提出「2030永續發展目標(SDGs)」做為未來世界的願景藍圖，透過精選書籍、互動活動與專題講座，提升兒少族群對SDGs的認識與參與，經由閱讀啟發行動力，讓年輕世代透過跨界書寫，了解環境永續、社會公平及經濟發展的重要性，並培養世界公民意識。

陳夏民強調，臺灣最美的風景除了人以外，還有言論自由跟獨立出版，由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會策劃的公民書區，打造親子共讀的樂園。獨立出版聯盟規劃親子互動手作體驗24場，內容包含桌遊、摺紙、紙黏土、拓印及書籍製作等。

台灣獨立書店文化協會精選百種以上書目集結成選書手冊，並透過講座分享親子共讀、母語培育等議題，傳達實體書店不僅是販售書籍的場所，更是孩子探索世界、激發想像、建立自我內在的閱讀新樂園；台灣勞工陣線協會則是透過策展，邀請讀者討論議題、分享生活，深入理解各式社會議題出版品的背後精神。

由文策院策劃的臺灣漫畫館，以「臺漫大發現．勇闖故事島」為主題，利用多元互動展區引領兒少探索原創臺漫，展館內規劃《海巫事務所》、《台灣特有種》、《Vtuber孔子》、《引路人》主題展區，結合展示與互動設計，再現經典場景與角色，探索臺灣風土文化、歷史與環境議題。現場規劃講座、親子DIY工作坊及疊章體驗，並設有作品試閱及販售區，在趣味互動中感受臺漫魅力。

為鼓勵民眾參與兒少書展，文化部推出門票全額抵用金，凡購票入場者，門票金額可全額折抵現場消費，購票入場當日不限金額消費、購買品項，均可抵用；文化幣在兒少書展現場消費亦可點數放大，使用2點送1點。