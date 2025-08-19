快訊

加強查緝網路違法販售加熱菸、電子煙 國健署：7個月已下架1萬256件

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
網路違法販售加熱菸、電子煙，國健署表示，會依法重罰。本報資料照片
網路違法販售加熱菸、電子煙，國健署表示，會依法重罰。本報資料照片

針對查緝加熱菸、電子菸，民團怒批，加熱菸專賣網站充斥違法廣告，明目張膽販售加熱菸及其載具，已成為菸害防制與危及下一代健康的大破口。國健署公布稽查成效，「菸害防制法」修法後至今年7月底止，中央與地方合作實體稽查及網路稽查開立處分書合計7,499件，裁罰金額超過新台幣6億元。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，「菸害防制法」新法明確規範電子煙等各式類菸品及未經核准通過健康風險評估之加熱菸產品為違法商品，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用相關產品，違反規定者將面臨依法嚴懲。

新法上路迄今，統計至114年7月底止，總計稽查開罰7499件（電子煙2,487件、加熱菸5,012件，其中包含使用電子煙或加熱菸1,490件），裁罰金額超過新臺幣6億元。國健署持續與22縣市衛生局合作，持續加強稽查及裁處，對於違法情事絕不寬貸。

「每天都進行網路監測。」羅素應強調，今年1至7月網路監測違法案件計1萬578件，經網路平台業者（如Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等）合作，已下架1萬256件，下架率達96.9%。另針對境內、外違法網站，已請財團法人台灣網路資訊中心執行停止解析計837件。

羅素英表示，只要有違規，不只要求產品下架，還會另外裁罰。只要查獲網路平路廣告，會請相關單位協助停止解析、停止瀏覽或限制接取相關非法內容，甚至取消網域，避免國人透過該管道接觸或購買電子煙等違法產品。

雖然已有業者有條件通過加熱菸審查，但是何時販售，仍視業者完備資料時間而定。羅素英強調，目前市面上的加熱菸仍屬非法產品，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用相關產品，違反規定者將面臨依法嚴懲。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣告 網路 加熱菸

