房租、食物雙漲 救助協會號召民眾認捐「1919救助套餐」

據主計總處6月消費者物價指數（CPI），食物類年增2.82％，其中肉類4.54與外食費3.44％漲幅最明顯，房租則年增2.30％。總計今年上半年，低所得家庭平均物價年增幅達2.14％，超過通膨警戒線，許多弱勢家庭陷入三餐不繼。

基督教救助協會「1919食物銀行」與「7-ELEVEN把愛找回來」合作發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」募款，呼籲民眾認捐每套360元的救助套餐，期盼未來一年至少募集6萬套，幫助全台5200戶弱勢家庭。

根據救助協會「2024年1919食物銀行年度報告」，5917戶食物包受助戶中，平均家庭總收入只有2萬5937元，低於2024年全國最低薪資2萬7470元，而月平均總支出卻達2萬6199元。受助戶的支出，以伙食費最多，高達35.86％。相較之下，根據主計總處2023年「家庭收支調查」顯示，全台家庭的平均伙食費支出卻只占15.3%。也就是說受助戶在伙食上的支出占比，是一般家庭的2倍以上。

進一步分析受助戶的家庭結構，最多是「身心失去部分能力」，占29.21%，約有1/4領有身心障礙手冊。其次為「獨居老人」25.12%、「單親家庭」17.56%。當家庭不多的收入多用在伙食等基本開銷，再加上家庭成員多有身心障礙或缺乏支援系統時，就不得不仰賴社會救助度日，就像住在彰化大村鄉的秀珍阿嬤（化名）。

67歲的秀珍阿嬤自幼小兒麻痺，靠拐杖行走，與智能障礙的先生婚後育有二子，不幸小兒子也是智能障礙。40多年來，她以當清潔工與資源回收養家，後來還得撫養入獄長子留下的兩個孫子。阿嬤最常掛在嘴邊的話就是「我不勇敢真的不行。」

雖然一家三口皆領有身障補助，但每月僅一萬多元，加上回收收入微薄，生活極為拮据，阿嬤甚至長期都睡在半塌的床上。2023年員林靈糧1919服務中心獲悉後，立即為她申請1919食物包，並協助添購全新床組與寢具。

1919食物銀行自2011年4月起發送市價約3000元的食物包到受助家庭，截至今年7月，總計服務7萬6331戶次，發出34萬3890包食物包。為讓社會大眾方便捐贈物資，自2018年起更與7-ELEVEN公益募款平台合作，讓民眾能就近認捐救助套餐，7年來已累計募集超過49萬套。

基督教救助協會秘書長鄭夙珺指出，今年1919食物銀行預計籌募2億6400萬元，盼望持續提供基本生活物資，幫助全台至少5200戶的弱勢家庭，呼籲民眾踴躍到全台7-ELEVEN的ibon機台，或使用7-ELEVEN i預購、i划算線上平台，認捐一套360元的救助套餐。讓生活在貧窮線下的弱勢家庭三餐不斷炊。