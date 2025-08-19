台中農改場研發紅薏仁漿 人體試驗助中老年人健康

農業部台中區農業改良場研發國產全穀紅薏仁漿生產技術，並與台北榮總合作人體試驗，顯示對中老年人健康有幫助，包括改善高血脂，延緩骨骼肌質量下降等。

台中農改場發布新聞稿，為推廣國產雜糧產業並提升紅薏仁多元附加價值，研發國產全穀紅薏仁漿生產技術。

台中農改場表示，紅薏仁為保留麩皮的全穀薏仁，為推廣紅薏仁多元即食應用，滿足現代人忙碌生活的便利需求，台中農改場研發並建立國產全穀紅薏仁漿生產技術，涵蓋原料篩選、加工技術、劑量配比及指標成分標準等標準化製程。

台中農改場於113年與台北榮民總醫院合作進行人體試食紅薏仁漿試驗，結果顯示，平均年齡74歲的受試者每日飲用兩份（每份290cc）全穀紅薏仁漿，8週後糖化血色素平均降低0.1%，其中高血糖與高血脂患者降幅達0.2%；同時，受試者骨骼肌質量下降趨勢獲得延緩，顯示紅薏仁漿具備成為銀髮友善營養補充品的潛在應用價值。

台中農改場表示，國產紅薏仁因麩皮未經去除，完整保留全穀營養，採收後全程冷藏、食物里程短，低二氧化碳當量，兼具新鮮與低碳足跡特性。目前國產全穀紅薏仁漿生產技術已授權業者，合作開發可常溫保存的即食全穀紅薏仁漿產品。