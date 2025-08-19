今天準備9點半入睡嗎？蔡依林睡眠變美術 醫警告晚睡者得花21天

天后蔡依林近期宣傳新專輯頻亮相，44歲的她依舊少女感爆棚，她公開保養秘訣全靠「9點半睡美容覺」，自己實測2到3天後，起床發現變得超漂亮，不少網友紛紛跟進實測，其中有人哀嚎，嘗試9點半入睡，凌晨3點就起床，之後就睡不著。書田泌尿科眼科診所精神科主任醫師施姸安說，重新調整睡眠時間應循序漸進，至少得花21天。

施姸安說，每人建議的睡眠時間平均為7小時左右，而睡眠並非睡愈久愈好，「睡得好」比「睡得多」更重要。文明社會因為光照因素，睡眠周期往後延，漸漸地晚睡成了普遍現象。而上了年紀的民眾，因為生理時鐘改變，即使晚睡也可能會在凌晨4、5點就睡醒，後續調整成「早睡早起」現象。

蔡依林的「9點半美容術」讓許多人紛紛效法，施妍安說，如果睡眠周期已經固定，不可能一時半刻從每天半夜1、2點睡的夜貓族，改成9點半入睡的早睡族，除非靠助眠藥協助。

施姸安提醒，早睡雖然是一件好事，但不能太勉強改變習慣，應該慢慢把時間往前，3至7天習慣提前1小時，接著再往前提早1小時，習慣的養成普遍需要21天的時間，現代人生活作息不規律，部分也是因工作影響，尤其排班制。

施姸安強調，睡眠應依據個人需求進行，而非適用於所有人的固定公式，早睡固然對身體好，不過不一定適用於每個人，已經長期晚睡者，可以提早到11或12點睡，不需太刻意要求自己在這時間一定要入睡，壓力大而睡不著。

「充足的睡眠是為了第二天的精神。」施姸安說，有些人容易入睡，與營養素攝取均衡、規律的生活作息有關，有些人則是壓力大、過度疲勞而睡不好，甚至帶有「少眠基因」。如何檢視有效睡眠？可以看第二天的精神狀況，醒來後專注力佳、精力充沛、情緒穩定，表示睡眠品質穩定。

想要睡得好，可適量補充保健食品，施姸安建議，使用前應由醫師評估，找出失眠原因並指導正確生活作息。在睡眠環境部分，要安靜無噪音、光線昏暗、空氣流通、溫度涼爽適中。運動有助於改善睡眠，以伸展動作為主，避免在睡前進行高強度、長時間的運動，可能導致身體過於興奮而難以入睡。

「睡得好，變漂亮是必然的！」施姸安說，醒來後神清氣爽，自然心情愉快，走路也變得抬頭挺胸。如果睡眠不足，看上去整個人臉色黯淡、無精打采。中醫強調子時入睡，晚上11點至凌晨1點是身體陰氣最盛、陽氣初生的時刻，此時入睡能達到最佳的養陰效果，身體確實休養生息。