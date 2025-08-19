高雄新增2例鉤端螺旋體病 發病前接觸汙水汙泥、見鼠跡

高雄市今新增2例鉤端螺旋體確診個案，兩案例皆在丹娜絲風災後發病確診，且工作或住處有老鼠出沒，並有汙水汙泥接觸史。其中40多歲男子為肉品批發商；另名為50多歲女性是家禽批發市場清潔人員，經治療症狀緩解並已出院。

衛生局統計，今年截至昨日高雄累計5例鉤端螺旋體確診個案，年齡介於30至50多歲， 4例在住家附近或工作場域出現鼠跡，另外1例曾於發病前1週到野外溪流泡腳。至於發病前曾接觸汙水汙泥，其中丹娜絲風災後8月即出現2例確診，皆有汙水汙泥接觸史、且住處或工作地曾有鼠跡。

2例確診個案中，40多歲男子為肉品批發商，因發燒、頭痛及肌肉痛就診，疫調顯示發病前曾接觸汙水汙泥，有飼養寵物，並曾在住家附近見過鼠隻。50多歲女性是家禽批發市場清潔人員，亦因發燒、肌肉痛就醫，發病前工作時有接觸汙水汙泥、工作場域有貓、狗及老鼠出沒。

衛生局說明，鉤端螺旋體感染主要是因人類食入或接觸被囓齒類動物排泄物汙染的水、土壤及食物，常接觸囓齒類動物的人也是易感族群，尤其豪雨或風災後因人與受汙染水源及土壤接觸機會增加，常見鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病爆發性流行。