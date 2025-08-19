獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，根莖瓜果類因生長期較長，預計要到9月底10月初供貨量才會正常，可能暫時先用冷凍青花、玉米、豆類等或影響不大菇類取代，小黃瓜、蒲瓜、茄子等產品。示意圖。報系資料照。
颱風、豪雨重創中南部農產品，蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，但接下來將開學，恐衝擊團膳業者，其中瓜果根莖類更是首當其衝從一公斤50-60元暴漲破百，北市教育局則發函各校，可與團膳業者討論用其他菇類、冷凍蔬菜替代。業者也建議比照有機蔬菜建立平台，維護價格與品質。

全國餐盒工會理事長陳明信表示，葉菜類平均價格一公斤大約35-40元左右，本周北部價格大約落在40-50元，雖受到前陣子的颱風影響偏高，但價錢有所趨緩，加上距離開學還有一段時間，業者還沒開始囤菜，但進貨量並沒有回到原有水準，若等到業者開始囤菜，需求量還沒回來，價格恐怕就會上漲，也要擔心會不會因農民搶收，導致農藥殘留問題。

北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，台北市一周有三天有機蔬菜日，由北農平台負責供應，廠商只有兩天需自行負擔成本，對於廠商來說影響較小，而根莖瓜果類因生長期較長，預計要到9月底10月初供貨量才會正常，可能暫時先用冷凍青花、玉米、豆類等或影響不大菇類取代，小黃瓜、蒲瓜、茄子等產品。

高嘉鴻也直言，今年暑假中南部受到颱風、豪雨影響，農作物受損嚴重，根莖瓜果類原本一公斤約50-60元，現在一公斤都破百，且產量無法負擔廠商需求，且不單單只是蔬菜，就連豬肉價格也都上漲一公斤近兩百，建議市府可以比照有機蔬菜，建立相關平台，除了品質可以維護外，也可以減少學校影響午餐菜色波動。

教育局體育衛生保健科長高于婷說，有機菜部分已和北農確認過，基本上開學供應該無虞，也有發函給各校，在不影響菜色品質及兼顧營養均衡的情況下，學校可與廠商溝通彈性調整菜單，如瓜果類可以使用菇蕈類、根莖菜類及芽菜類等品項或以加工蔬菜如冷凍青花菜等替代調整。

颱風、豪雨重創中南部農產品，蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，但接下來將開學，恐衝擊團膳業者，北市教育局則發函各校，可與團膳業者討論用其他菇類、冷凍蔬菜替代。翻攝畫面。
