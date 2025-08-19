每年逾300人「藥駕」死亡 公路局首推常見用藥安全駕駛指引

過去不少民眾因用藥後上路，卻因嗜睡、注意力不集中等副作用而引發事故，台北市藥師公會曾推估，每年因「藥駕」致交通事故死亡逾300人，對道安危險程度不亞於酒駕或毒駕。交通部公路局今年8月也首度公布「常見用藥安全駕駛指引」，建議服用安眠藥、部分感冒藥、肌肉鬆弛劑等若嗜睡，可停車休息或搭乘大眾運輸。

台北市藥師公會曾推估，根據過往衛福部統計國人十大死因排行，「事故傷害」位居第8，3000多人死於「運輸事故」，推估10%以上為服用藥物開車所致，依此推估每年因藥駕造成約300多人死亡。

為讓國人了解服藥後正確安駕知識，公路局邀集衛福部、食藥署和專家學者討論相關安全指引，首度發布「常見用藥安全駕駛指引」，8月7日正式在「168交通安全入口網」上線，提供駕駛自我評估。

公路局副局長周廷彰說，像安眠藥、部分感冒藥、肌肉鬆弛劑等藥物，都可能引起嗜睡、頭暈或注意力不集中，增加交通事故風險，因此邀專家學者討論，並將專業意見彙整成指引，當中特別整理常見可能影響駕駛的藥品類別，並提供用藥後的自我檢視方法，幫助駕駛人判斷是否適合上路。

周廷彰指出，指引中建議，若駕駛人在行駛途中感到身體不適，應立即將車輛安全停靠路邊；若出現低血糖情況，需及時補充快速升糖食物；另也建議駕駛在用藥後，如身體不適，改搭乘大眾運輸、計程車或代駕服務，或請親友接送，確保行車安全。

周廷彰提到，為讓民眾了解藥駕相關資訊及自我評估，公路局已將常見用藥安全駕駛指引置於168交通安全入口網（教材文宣／懶人包／安全駕駛一定藥知道。

此外，為加強宣導，公路局除將該指引提供予衛生福利部食品藥物管理署，請其協助將指引透過醫師或藥師在開藥及用藥時，對相關影響駕駛的藥品，提醒民眾避免駕車，以維行車安全；另也提供各縣市政府及各區監理所站，盼透過多元管道加以宣導。

至於藥駕指引公布後是否會修法？周廷彰表示，吃藥後無論是嗜睡沒注意到行人、偏移車道、闖紅燈等，現行都有相對應的處罰規定，此指引盼從源頭提醒民眾，赴醫院拿到藥後，可以認知有哪些副作用，開車時要特別注意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885