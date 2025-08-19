心跳曾停2.85秒...50歲男罹病竇症候群險裝節律器 中醫調理助改善

台南一名50歲葉姓男子被診斷罹患「病竇症候群」，不僅心搏過慢，每天甚至有多次性心搏停止，最長達2.85秒，醫師雖建議其裝設人工節律器，但葉男有所顧慮，輾轉到奇美醫院中醫部求診，中醫部部長許堯欽透過調整其體質與生活型態，讓葉男不僅免裝人工節律器、追蹤近1年也未再發作心臟不適。

許堯欽說明，病竇症候群是因心臟節律中樞「竇房結」功能退化，導致心跳過慢、停跳或快慢不均，好發於50歲以上族群，臨床症狀包括心悸、頭暈、疲倦、眩暈、突發暈厥、胸悶痛等警訊，然而許多病人一聽自己罹患病竇症候群都焦慮不已。

他提到，多數病竇症候群病人，心臟科醫師會建議裝置永久性的人工節律器，以穩定控制心跳、防止暈厥，不過，節律器並非「一裝就一勞永逸」，且節律器需每7至10年更換電池，日常生活上也需避免靠近高磁場、強電流等器材，甚至手機也要與節律器保持距離，因此病人心中也充滿疑問與顧慮。

許堯欽分享，曾有一名50歲的葉姓男子在下班後跑步運動時突然眩暈倒地，緊急送醫急救診斷為心臟性暈厥，進一步檢查確診為病竇症候群，出院後葉男雖規則服用抗心律不整藥物，但有時仍會感到眩暈、心悸，對裝置人工節律器更有所顧慮。

葉男在許堯欽建議下，透過中醫搭配藥膳方式並調整生活型態與運動量，治療2個月後逐漸改善，經心臟科醫師評估暫無需裝置人工節律器，目前也恢復正常生活與運動，後續追蹤已近1年，未再發作心臟不適。

許堯欽表示，病竇症候群除西醫治療外，中醫也是一條可考慮的輔助路線，可針對病人的體質與症狀差異，採用中藥方劑、配合藥膳以及生活型態的調整，從補氣養心、溫腎助陽、調和氣血等方向著手，多管齊下改善症狀和生活品質。

此外，若在日常生活中出現心悸、胸悶或輕微心律不整時，可試著用手指端按摩內關穴與勞宮穴兩個自我保健穴道，通常3到5分鐘內可望緩解部分不適，但若按摩超過此時間仍無明顯改善，建議盡速就醫檢查治療，確保健康安全。