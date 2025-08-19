快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

心跳曾停2.85秒...50歲男罹病竇症候群險裝節律器 中醫調理助改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院中醫部部長許堯欽表示，對於病竇症候群許多病人一聽到就焦慮不已，尤其當醫師建議裝置人工節律器時，心中更是充滿疑問與顧慮，然而，病竇症候群除西醫治療外，中醫也是一條可考慮的輔助路線，透過多管齊下改善症狀和生活品質。記者萬于甄／攝影
奇美醫院中醫部部長許堯欽表示，對於病竇症候群許多病人一聽到就焦慮不已，尤其當醫師建議裝置人工節律器時，心中更是充滿疑問與顧慮，然而，病竇症候群除西醫治療外，中醫也是一條可考慮的輔助路線，透過多管齊下改善症狀和生活品質。記者萬于甄／攝影

台南一名50歲葉姓男子被診斷罹患「病竇症候群」，不僅心搏過慢，每天甚至有多次性心搏停止，最長達2.85秒，醫師雖建議其裝設人工節律器，但葉男有所顧慮，輾轉到奇美醫院中醫部求診，中醫部部長許堯欽透過調整其體質與生活型態，讓葉男不僅免裝人工節律器、追蹤近1年也未再發作心臟不適。

許堯欽說明，病竇症候群是因心臟節律中樞「竇房結」功能退化，導致心跳過慢、停跳或快慢不均，好發於50歲以上族群，臨床症狀包括心悸、頭暈、疲倦、眩暈、突發暈厥、胸悶痛等警訊，然而許多病人一聽自己罹患病竇症候群都焦慮不已。

他提到，多數病竇症候群病人，心臟科醫師會建議裝置永久性的人工節律器，以穩定控制心跳、防止暈厥，不過，節律器並非「一裝就一勞永逸」，且節律器需每7至10年更換電池，日常生活上也需避免靠近高磁場、強電流等器材，甚至手機也要與節律器保持距離，因此病人心中也充滿疑問與顧慮。

許堯欽分享，曾有一名50歲的葉姓男子在下班後跑步運動時突然眩暈倒地，緊急送醫急救診斷為心臟性暈厥，進一步檢查確診為病竇症候群，出院後葉男雖規則服用抗心律不整藥物，但有時仍會感到眩暈、心悸，對裝置人工節律器更有所顧慮。

葉男在許堯欽建議下，透過中醫搭配藥膳方式並調整生活型態與運動量，治療2個月後逐漸改善，經心臟科醫師評估暫無需裝置人工節律器，目前也恢復正常生活與運動，後續追蹤已近1年，未再發作心臟不適。

許堯欽表示，病竇症候群除西醫治療外，中醫也是一條可考慮的輔助路線，可針對病人的體質與症狀差異，採用中藥方劑、配合藥膳以及生活型態的調整，從補氣養心、溫腎助陽、調和氣血等方向著手，多管齊下改善症狀和生活品質。

此外，若在日常生活中出現心悸、胸悶或輕微心律不整時，可試著用手指端按摩內關穴與勞宮穴兩個自我保健穴道，通常3到5分鐘內可望緩解部分不適，但若按摩超過此時間仍無明顯改善，建議盡速就醫檢查治療，確保健康安全。

中醫 醫師 運動

延伸閱讀

整天又累又疲倦可能是早餐吃錯 中醫授「一周體質菜單」健脾益氣

蛋白質來源影響心血管健康 醫推薦60歲後一定要吃1種食物

嘉義縣八旬老夫婦陳屍住家 夫疑心臟病發猝逝、妻無人照料餓死

瞄準300億運動產業 中醫搶攻健身房新藍海

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時05分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

接連颱風豪雨恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現...

心跳曾停2.85秒...50歲男罹病竇症候群險裝節律器 中醫調理助改善

台南一名50歲葉姓男子被診斷罹患「病竇症候群」，不僅心搏過慢，每天甚至有多次性心搏停止，最長達2.85秒，醫師雖建議其裝...

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！ 北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

颱風、豪雨重創中南部農產品，蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，但接下來將開學，恐衝擊團膳業者，其中瓜果根莖類更是首當其衝從一公斤5...

每年逾300人「藥駕」死亡 公路局首推常見用藥安全駕駛指引

過去不少民眾因用藥後上路，卻因嗜睡、注意力不集中等副作用而引發事故，台北市藥師公會曾推估，每年因「藥駕」致交通事故死亡逾...

省道改「雙色溫路燈」降低事故率 公路局力拚年底完成200處

交通部公路局今年已在7處試辦「雙色溫路燈」，採路段黃光、路口白光配置，試辦發現有效降低事故率與行人傷亡率，因此將推廣至其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。