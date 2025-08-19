省道改「雙色溫路燈」降低事故率 公路局力拚年底完成200處
交通部公路局今年已在7處試辦「雙色溫路燈」，採路段黃光、路口白光配置，試辦發現有效降低事故率與行人傷亡率，因此將推廣至其他地方，截至7月底已完成154處雙色溫路燈換裝作業，今年力拚完成200處。
公路局今年初於7處雙色溫試辦路口，地點分別為新竹縣新豐鄉台15線與竹3鄉道路口、宜蘭縣羅東鎮台9線與樹人路路口、花蓮縣吉安鄉台9線與吉豐路三段667巷路口、南投縣草屯鎮台14線與仁愛街路口、彰化縣芬園鄉台14線與德興路路口、南投縣水里鄉台16線與中正路路口，以及高雄市甲仙區台29線寶隆國小路口。
公路局統計，上述7處路口在改善前的2023年與2024年，各發生8起事故件數，平均每半年約發生4件。經改善後，今年上半年則僅發生1件，事故件數明顯下降。
公路局副局長周廷彰說，盤點轄管省道黃光照明屬低色溫介於2700K至3000K的路段與路口，並針對路口燈具進行色溫調整，將原有黃光更換為白光屬中色溫介於3100K至4500K，打造「路段黃光、路口白光」的雙色溫照明配置。
周廷彰指出，此措施不僅保留黃光在雨霧天氣中穿透力強且低眩光的優勢，還利用白光的高可視性，透過路段與路口間的色溫差，使駕駛人在駛入路口前獲得視覺提醒與心理預警，促使減速並提高警覺，同時也讓行人在路口更容易被駕駛人察覺。
周廷彰表示，雖然目前試辦地點樣本數有限，但初步成效顯示雙色溫照明在降低夜間事故方面具正面效益，因此先行推廣至其他地區；截至7月底公路局已針對154處路口進行雙色溫換裝，依推動進度評估，年底前可望完成200處。
周廷彰提到，為更能彰顯雙色溫路燈的實際效益，公路局將針對連續路段辦理雙色溫設置，預計於今年底前針對5條總長約23公里、共64處路口進行雙色溫路燈換裝作業。
公路局表示，將會持續追蹤7處試辦路口至今年底的交通事故件數，並與前及去年的統計數據進行比較，完成全年觀察，以客觀評估雙色溫照明的改善成效。盼雙色溫路燈不僅能為每一位夜間返家的人照亮回家的路，更能為行人增加安全感，減少意外事故發生。
