接連颱風豪雨恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現在正積極監控病媒蚊數量，並進行環境清潔，若監測到病媒蚊數量上升，將召開區級防治會議，以減少病媒蚊，目前對於疫情推估「風險相對是高的」，希望透過大家共同防疫降低疫情。

疾管署發言人曾淑慧說，上周新增5例境外移入病例，分別自印尼2例、泰國、越南及柬埔寨各1例移入，無新增屈公病病例。國內雖然尚未出現登革熱及屈公病本土病例，但今年已累計140例登革熱及17例屈公病境外移入病例，分別為近6年同期境外移入次高及最高。

曾淑慧說，往年第一例登革熱本土病例多出現在每年的5至7月，但目前尚未出現第一例，現在就是審慎防疫，並針對高風險地區加強監測。

「氣候變遷確實可能引發傳染病疫情，台灣最需擔心的就是登革熱。」中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬日前表示，登革熱病毒於南部是透過埃及斑紋傳染，北部為白線斑蚊，當病媒蚊帶有病毒時，其繁衍下一代同樣會帶有病毒，而從病媒蚊產卵、孵化到成蚊約需一個月，特別是近期豪大雨災情，導致南部積水嚴重，若未清消積水容器，預估9月左右會有一波登革熱疫情。