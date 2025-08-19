快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

接連颱風豪雨恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現在正積極監控病媒蚊數量。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現在正積極監控病媒蚊數量。記者沈能元／攝影

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現在正積極監控病媒蚊數量，並進行環境清潔，若監測到病媒蚊數量上升，將召開區級防治會議，以減少病媒蚊，目前對於疫情推估「風險相對是高的」，希望透過大家共同防疫降低疫情。

疾管署發言人曾淑慧說，上周新增5例境外移入病例，分別自印尼2例、泰國、越南及柬埔寨各1例移入，無新增屈公病病例。國內雖然尚未出現登革熱及屈公病本土病例，但今年已累計140例登革熱及17例屈公病境外移入病例，分別為近6年同期境外移入次高及最高。

曾淑慧說，往年第一例登革熱本土病例多出現在每年的5至7月，但目前尚未出現第一例，現在就是審慎防疫，並針對高風險地區加強監測。

「氣候變遷確實可能引發傳染病疫情，台灣最需擔心的就是登革熱。」中國醫學大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬日前表示，登革熱病毒於南部是透過埃及斑紋傳染，北部為白線斑蚊，當病媒蚊帶有病毒時，其繁衍下一代同樣會帶有病毒，而從病媒蚊產卵、孵化到成蚊約需一個月，特別是近期豪大雨災情，導致南部積水嚴重，若未清消積水容器，預估9月左右會有一波登革熱疫情。

疫情 登革熱 病媒蚊

延伸閱讀

中國專家談屈公病：尚未發現患者有後遺症

彰化縣4村里列登革熱紅色警戒 芳苑鄉王功村更達7級

台南雨後嚴防登革熱 校園孳清演練延伸社區

廣西官方坦承屈公病媒蚊廣泛分布 個人感染風險續升

相關新聞

雨勢升級雨區擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午16時05分針對14縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

接連颱風豪雨恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現...

心跳曾停2.85秒...50歲男罹病竇症候群險裝節律器 中醫調理助改善

台南一名50歲葉姓男子被診斷罹患「病竇症候群」，不僅心搏過慢，每天甚至有多次性心搏停止，最長達2.85秒，醫師雖建議其裝...

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！ 北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

颱風、豪雨重創中南部農產品，蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，但接下來將開學，恐衝擊團膳業者，其中瓜果根莖類更是首當其衝從一公斤5...

每年逾300人「藥駕」死亡 公路局首推常見用藥安全駕駛指引

過去不少民眾因用藥後上路，卻因嗜睡、注意力不集中等副作用而引發事故，台北市藥師公會曾推估，每年因「藥駕」致交通事故死亡逾...

省道改「雙色溫路燈」降低事故率 公路局力拚年底完成200處

交通部公路局今年已在7處試辦「雙色溫路燈」，採路段黃光、路口白光配置，試辦發現有效降低事故率與行人傷亡率，因此將推廣至其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。