「500甜」×三星跨界共演！Galaxy Z Fold7︱Z Flip7摺疊科技美學展開風格日常的甜

甜，不僅療癒味蕾，更能療癒人心，除了味覺的享受，甜點更是風格與五感的體驗！在甜點成為生活品味象徵的時代，《500輯》全新企劃「500甜」不僅集結全台頂尖甜點品牌，更在首屆活動與三星跨界合作，將Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7兩款最新摺疊手機融入展區體驗，除了以科技美學為「500甜」盛宴注入未來感，雙方攜手更重新詮釋了「甜」在日常中的多重可能。

台灣三星在「500甜」甜點派對現場打造「Galaxy AI期間限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感，營造沉浸式AI互動空間。 圖／吳彥鋒 攝影

三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7、Galaxy Watch8系列進駐「500甜」甜點派對，讓行動科技潮流與舌尖上的絕妙甜味共舞。 圖／吳彥鋒 攝影

●Galaxy Z Fold7︱Z Flip7與「500甜」共演科技美學

三星致力於走進人們日常生活風格，建立更深層次的情感連結，而尋覓、記錄、享用美食，正是現代人最真切的熱忱所在。本次Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列在「500甜」甜點派對中跨界亮相，讓科技美學與舌尖上的絕妙甜味共舞。

摺疊機持續引領科技新潮流，Galaxy Z Fold7｜Z Flip7以更加輕薄時尚的摺疊工藝、視覺更寬敞的螢幕設計、強大且創新的AI應用，再創旗艦新標竿，就像一道悉心打造的精緻甜點，在細細品味的同時也能感受到工藝的繁複、用料的講究，以及對於理念的堅持與創意。

全新旗艦摺疊手機Galaxy Z Fold7，將精湛至極的Galaxy設計、相機功能和AI創新，融入迄今最輕薄的Galaxy Z Fold系列機型，機身重量僅215公克、摺疊厚度僅8.9mm、展開厚度僅4.2mm，21：9全新比例的6.5吋封面螢幕，即使處於收摺狀態亦能輕鬆輸入文字、瀏覽內容。

Galaxy Z Fold7擁有全新升級的相機系統，搭載首見於Galaxy Z系列的2億畫素廣角鏡頭，能捕捉較前代高出4倍的細節、亮度大幅提升44%，在餐廳內拍攝美味甜點亦能清晰呈現每一個令你怦然心動的細節；內頁螢幕搭載1,000萬畫素鏡頭，拍攝視野達100°，與朋友聚會共享甜點時自拍都能輕鬆入鏡。

AI應用已成為現代人的生活好幫手，Galaxy Z Fold7內建專為大螢幕優化的一系列Galaxy AI工具，讓隨身拍攝如虎添翼，其中「智慧相片編輯」可精準移動、清除或放大畫面中的物體，並調整角度和填補背景；「生成式相片編輯」能自然無痕地移除背景中的多餘物體，並完美填補背景空缺，如今智慧效果再進化，透過「建議擦除」提供主動式建議，一鍵點選即可自動偵測畫面中的視覺干擾。另外像是智慧翻譯、筆記助理等AI功能，都是解讀甜點MENU、記錄個人追甜點日誌的好幫手。

三星Galaxy Z Fold7︱Z Flip7旗艦系列為第一屆「500甜」指定手機，以摺疊美學開啟生活的甜。 圖／吳彥鋒 攝影

●Galaxy Z Flip7精巧時尚 「手機先食」潮拍更有型

時下大眾在品嘗美味餐點時，都習慣「手機先食」，拍完美照餵飽手機後再。同樣內建Galaxy AI功能的Galaxy Z Flip7，不僅經典摺疊翻蓋設計風格有型，4.1吋Super AMOLED多功能封面螢幕更是歷年Galaxy Z Flip系列之最，無邊際設計使封面螢幕可呈現更多內容與功能，搭配精巧摺疊設計，不論拍攝心愛甜點美照或是與甜點同框自拍都能更愜意，成為「500甜」甜點派對中青春時尚的風格代表。

Galaxy Z Flip7的主相機系統雙鏡頭搭載5,000萬畫素廣角鏡頭、1,200萬畫素超廣角鏡頭，透過封面螢幕即可直接進行高畫質自拍，且在任何光線條件下皆能展現旗艦級的清晰度。Real-Time Filters（即時濾鏡）不僅可預覽效果，還能即時潤飾以FlexCam拍攝的相片；雙螢幕預覽可供拍攝者與照片主角在多功能封面螢幕上同步查看構圖，理想畫面一次到位。

三星Galaxy Z Flip7搭載4.1吋Super AMOLED無邊際多功能封面螢幕，是輕巧隨身的超強自拍神器。 圖／吳彥鋒 攝影

品味生活不只是吃得好，更要活得好，在盡情品嘗美味甜點時，健康管理同樣重要。Galaxy Watch8系列提供心率、壓力、睡眠追蹤等健康監測功能，搭配手機的Galaxy AI功能，例如在吃完甜點後問AI要運動多久才能消耗卡路里，養成隨時進行自我管理的好習慣；個人化的錶面美學，輕鬆融入各種風格穿搭，打造智慧生活的甜美節奏。

三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7內建強大的Galaxy AI，吃甜點時可立即查詢熱量與相關資訊。 圖／吳彥鋒 攝影

盡情享用甜點之餘也要做好自我管理，三星Galaxy Watch8化身個人健身教練，個性化錶面美學輕鬆融入各種風格穿搭。 圖／吳彥鋒 攝影

●手機不只是工具 而是創作旅程的同行者

在三星最新AI平台One UI 8的加持之下，Galaxy Z Fold7｜Z Flip7的AI功能讓生活更加智慧便捷。這項進化來自三大核心要素：多模態技術、因應不同裝置規格量身設計的UX，以及主動式個人化建議；智慧多模態技術讓AI能理解使用者當下正在觀看的內容，並同步進行流暢自然的對話互動；更新後的UX則針對不同型態的Galaxy裝置進行最佳化，有效提升日常生產力及效率。

此外，One UI 8也能辨識用戶情境，提供主動式的個人化建議，協助掌握日常行程；Now Bar、Now Brief等功能將統整AI資訊，給予更符合個人需求的情報與建議，全方位助力工作管理與每日行程。

這項個人化的智慧AI體驗建立在強大的資安基礎上，三星Knox Vault結合專屬的安全處理器與記憶體，將敏感資料與一般資料隔離，確保無人能透過實體或遠端方式存取個人資訊。考量到多數Galaxy AI體驗同時運用終端裝置與雲端AI處理，One UI 8也提供是否僅在裝置端處理資料的設定選擇。此外，三星獨家Samsung Wallet除了可用手機進行小額支付，坐捷運或當門禁卡使用也都很方便。

三星Galaxy Z Fold7搭載8吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕與專為大螢幕設計的Galaxy AI，多工應用更得心應手。 圖／吳彥鋒 攝影

想要入手三星Galaxy Z Fold7|｜Z Flip7，搭配中華電信精采5G指定資費、手機專案價最低0元起，舊機回收價最高加碼再折3,000元，指定信用卡刷卡最高可享30期0利率，再享免費6個月Google Al Pro擴充功能及2TB雲端儲存空間，9月30日前購買再抽Samsung Wallet悠遊卡加值金最高10,000元和Galaxy Store禮物卡最高600元。

「500甜」與三星Galaxy Z Fold7|｜Z Flip7跨界合作，是甜點與科技的完美交會，更能開啟生活新靈感，歡迎大眾親臨現場，親身體驗這場甜在心的饗宴。

台灣三星與「TERRA土然」合作推出Galaxy Z系列聯名巧克力，於「500甜」甜點派對現場限量提供中華電信VIP星粉獨享。 圖／吳彥鋒 攝影

