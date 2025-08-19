231萬輛車尚未繳汽燃費！9月寄發催繳通知 逾期最高罰3000元

今年自用汽車及機車燃料使用費開徵期已於7月31日結束，統計至8月15日止，仍有231萬輛車輛尚未繳納，交通部公路局表示，今年預計收取481億7000萬元，目前已收取437億6000萬元，還未繳納車輛各區監理所預計9月寄發催繳通知，12月31日前需繳納完畢，否則將面臨300至3000元罰鍰。

公路局副局長周廷彰說，汽燃費為公路養護及修建重要來源，今年預計收取481億7000萬元，目前已收取437億6000萬元，對於尚未繳納的車輛，各監理所預計9月寄發催繳通知，車主應於12月31日前繳納，否則將面臨300元以上、3000元以下罰鍰。

周廷彰表示，還未繳納的車主除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP進行線上繳費，也可利用超商多媒體機補單及臨櫃繳納。若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

周廷彰提醒，監理所發送簡訊的短碼為「111」，以方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊，另監理服務網正確網址為 ｢ https://www.mvdis.gov.tw/ ｣，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

公路局提醒，若不確定自己是否已繳納汽燃費，可透過監理服務網或監理服務APP進行查詢，避免重複繳納；如未繳納，公路局也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，車主可於監理服務網、監理服務APP申辦，未來就不必擔心遺忘繳費而受罰。