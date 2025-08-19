高空冷心低壓控場 吳聖宇揭今明午後雷雨集中「這些區域」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到高空冷心低壓控場，昨天跟今天的熱對流發展後都是往南、東南方向飄移，降雨偏向中央山脈沿線到花東、恆春半島等地，平地部分在高屏地區比較明顯，愈偏向中北部沿岸平地的區域受影響的機會愈低。

吳聖宇指出，明天(20日)這個冷心低壓中心才會來到台灣正上方，依照預報模式的預測，明天白天時段發展的熱對流可能還是往南飄的機會大，可以再觀察看看冷心低壓實際移動狀況。也因為冷心低壓在上頭的關係，大氣不穩定度較高，對流發展會比較旺盛，要注意大雷雨出現。

吳聖宇表示，琉球附近的TD-15原本預期來到冷心低壓東側，會受惠於高空輻散好轉以及垂直風切減小而開始發展，但是實際來看似乎發展狀況仍然不太好，可能會維持熱帶性低氣壓強度持續北上，趨向日本九州以西海面後逐漸減弱消失，不一定會發展為颱風，對台灣天氣仍然沒有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。