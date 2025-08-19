快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

高惡性度淋巴癌免疫新藥納健保 估5年2百病友受惠、每人年省400萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中華民國血液病學會秘書長黃泰中（右）表示，美國國家癌症資訊網最新指引，已將雙特異性抗體列為第3線建議藥物，本次給付也讓骨髓移植、CAR-T治療無效病人，有緩解腫瘤機會。記者林琮恩／攝影
中華民國血液病學會秘書長黃泰中（右）表示，美國國家癌症資訊網最新指引，已將雙特異性抗體列為第3線建議藥物，本次給付也讓骨髓移植、CAR-T治療無效病人，有緩解腫瘤機會。記者林琮恩／攝影

健保8月1日起，給付免疫治療「雙特異性抗體」，可用於瀰漫性大B細胞淋巴瘤第3線病人，病人最長可申請12療程，預估第5年時，每年將有2百病友受惠，每位病人可望省下350至400萬元藥費。中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，美國國家癌症資訊網最新指引，已將雙特異性抗體列為第3線建議藥物，本次給付也讓骨髓移植、CAR-T治療無效病人，有緩解腫瘤機會。

骨髓移植學會理事長葉士芃說，根據111年癌症登記報告，當年淋巴瘤新案例共3433例，9成以上為非何杰金氏淋巴瘤，瀰漫性大B細胞淋巴瘤是非何杰金氏淋巴瘤中，最常見的類型，在台灣約占5成以上，同時也是惡性度最高的淋巴瘤種類，雖好發於50歲以上長者，但年輕族群、少數兒童也有可能罹病，現行治療方式為標靶結合化療，但仍有約4成病人治療後效果不佳。

黃泰中表示，全台每年約新增1400餘名瀰漫性大B淋巴癌病人，約3分之1病人，經2線治療效果仍不好，最終必須進入第3線治療；CAR-T細胞治療與雙特異性標靶，健保給付條件未限制只能2擇一，CAR-T治療申請到用藥需要3個月，且全台僅8家醫院可用，雙特異性抗體則不限治療院所，申請健保後，大約10至14工作天即可用藥，且若使用皮下注射劑型，不需住院就能完成治療。

一位越南籍女士，罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤，經2線治療無效，且無法接受骨髓移植，由新竹台大分院轉送台大總院，由黃泰中收治治療。他表示，病人治療當下，藥物尚未納入健保給付，以臨床試驗管道用藥，減輕病人經濟負擔，患者原本痛到必須使用嗎啡止痛，治療後疼痛感消失，且經檢查腫瘤消融，至今規律回診，每次都會帶小孩來給他看。

淋巴癌第2線治療多需使用高劑將化學治療，黃泰中指出，許多高齡患者無法承受「連番轟炸」的高強度化療，年長、身體狀況較差者，也不適用骨髓移植，也有病人歷經移植後，又再度復發，此時即可與醫師討論，是否使用雙特異性抗體治療。

淋巴 健保 給付

延伸閱讀

37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

血脂調節劑給付放寬 逾5000名心血管病友受惠 每人年省藥費11.5萬元

捐造血幹細胞滿7千例 周邊血移植給付擬增10倍

捐髓不再「痛到骨子裡」 健保加碼周邊血幹細胞移植費用 新制下月上路

相關新聞

電動自行車出租「無保險」頻傳爭議 交通部修法強制投保、租借教學

不少觀光景點都有電動自行車出租，卻也頻傳遊客發生事故後才知沒有保險、求償無門，交通部今預告修正自行車租賃定型化契約應記載...

丹娜絲颱風前發病...7旬翁「吸進」類鼻疽病毒亡 疾管署曝2高風險族群

丹娜絲颱風過境，類鼻疽疫情尚未趨緩。衛福部疾管署今公布，新增一名類鼻疽個案，為居住在中部地區80多歲女性，有高血壓及糖尿...

國家警報響了！「4縣市」大雷雨轟1小時

中央氣象署下午15時01分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、台南市、高雄市及台東縣，持續時間至下午16時0分。

231萬輛車尚未繳汽燃費！9月寄發催繳通知 逾期最高罰3000元

今年自用汽車及機車燃料使用費開徵期已於7月31日結束，統計至8月15日止，仍有231萬輛車輛尚未繳納，交通部公路局表示，...

高空冷心低壓控場 吳聖宇揭今明午後雷雨集中「這些區域」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到高空冷心低壓控場，昨天跟今天的熱對流發展後都是往南...

接連颱風豪雨 恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。