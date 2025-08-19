高惡性度淋巴癌免疫新藥納健保 估5年2百病友受惠、每人年省400萬

健保8月1日起，給付免疫治療「雙特異性抗體」，可用於瀰漫性大B細胞淋巴瘤第3線病人，病人最長可申請12療程，預估第5年時，每年將有2百病友受惠，每位病人可望省下350至400萬元藥費。中華民國血液病學會秘書長黃泰中表示，美國國家癌症資訊網最新指引，已將雙特異性抗體列為第3線建議藥物，本次給付也讓骨髓移植、CAR-T治療無效病人，有緩解腫瘤機會。

骨髓移植學會理事長葉士芃說，根據111年癌症登記報告，當年淋巴瘤新案例共3433例，9成以上為非何杰金氏淋巴瘤，瀰漫性大B細胞淋巴瘤是非何杰金氏淋巴瘤中，最常見的類型，在台灣約占5成以上，同時也是惡性度最高的淋巴瘤種類，雖好發於50歲以上長者，但年輕族群、少數兒童也有可能罹病，現行治療方式為標靶結合化療，但仍有約4成病人治療後效果不佳。

黃泰中表示，全台每年約新增1400餘名瀰漫性大B淋巴癌病人，約3分之1病人，經2線治療效果仍不好，最終必須進入第3線治療；CAR-T細胞治療與雙特異性標靶，健保給付條件未限制只能2擇一，CAR-T治療申請到用藥需要3個月，且全台僅8家醫院可用，雙特異性抗體則不限治療院所，申請健保後，大約10至14工作天即可用藥，且若使用皮下注射劑型，不需住院就能完成治療。

一位越南籍女士，罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤，經2線治療無效，且無法接受骨髓移植，由新竹台大分院轉送台大總院，由黃泰中收治治療。他表示，病人治療當下，藥物尚未納入健保給付，以臨床試驗管道用藥，減輕病人經濟負擔，患者原本痛到必須使用嗎啡止痛，治療後疼痛感消失，且經檢查腫瘤消融，至今規律回診，每次都會帶小孩來給他看。

淋巴癌第2線治療多需使用高劑將化學治療，黃泰中指出，許多高齡患者無法承受「連番轟炸」的高強度化療，年長、身體狀況較差者，也不適用骨髓移植，也有病人歷經移植後，又再度復發，此時即可與醫師討論，是否使用雙特異性抗體治療。