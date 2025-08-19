231萬輛車主還未繳汽燃費 公路局目前已收437.6億元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
2025年自用汽車及機車燃料使用費開徵期已於7月31日結束，統計至8月15日止約有90.84%車輛完成繳費，還未繳納車輛約231萬輛。示意圖／ingimage
2025年自用汽車及機車燃料使用費開徵期已於7月31日結束，統計至8月15日止約有90.84%車輛完成繳費，還未繳納車輛約231萬輛，公路局各區監理所預定9月寄發催繳通知，提醒民眾儘速繳納。根據公路局統計，去年汽燃費總收入約487.7億元，今年截至目前已收437.6億元。

公路局表示，目前尚未繳納之車主除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP進行線上繳費，亦可利用超商多媒體機補單及臨櫃繳納。若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公路局特別提醒，監理所發送簡訊的短碼為「111」，以方便民眾快速識別其為政府機關所發送之簡訊，另監理服務網正確網址為｢https://www.mvdis.gov.tw/｣，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

此外，若不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，公路局也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，請車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，以後就不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，敬請民眾多加利用。

