高鐵延伸宜蘭環評大會20日召開 鐵道局將公布資料釐清爭議

「高鐵延伸宜蘭計畫」環境影響評估審查大會預定20日召開，交通部鐵道局表示，針對環評委員前次審查會議所關注行車時間、旅運班次、經濟效益、環境保護及交通衝擊等議題，已提出具體數據與對應措施，相關簡報資料19日下午將上網公告於環境部環評書件查詢系統，20日會議中也將逐項說明。

鐵道局指出，北宜直鐵與高鐵延伸行車時間比較，將統一採用相同起迄點作為基準，避免誤解；另將說明不採用傾斜式列車行車時間作為比對依據的原因。此外，因各車次停靠站數不盡相同，行車時間將以「最短至最長範圍」方式呈現，更真實反映多元的營運模式。至於直鐵方案僅能增開一班南港始發列車的限制，以及有關經濟效益數據調整依據與理由等，也會提出具體原因進行說明，釐清外界疑慮。

針對可能造成交通影響，鐵道局表示，已規劃多項減輕對策，施工階段將透過動線調整與交通維持計畫，確保用路人安全與交通秩序；後續計畫核定後，交通部將適時會同地方政府，配合車站特定區都市計畫，啟動聯外道路系統整體改善評估，並與既有交通系統有效銜接，最大程度降低對地方通行影響。在環境保護議題，已就水質保護、地表逕流與施工廢水處理、空氣品質變化、隧道結構安全、隧道洞口強風效應與防風對策、災害應變計畫、樹木移補植，以及土石方處理等項目，提出因應措施。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭計畫是國家重大交通建設一環，具有促進東部聯外運輸、強化區域均衡、改善環島鐵路網路功能之重要意義。鐵道局近期已主動拜訪相關利害關係人，進行溝通與意見交流，以強化資訊透明與地方理解，未來仍將秉持公開透明、專業評估原則，持續精進本案規劃，攜手社會各界推動臺灣交通建設，邁向安全、高效、永續與均衡發展。