快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵延伸宜蘭環評大會20日召開 鐵道局將公布資料釐清爭議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「高鐵延伸宜蘭計畫」環境影響評估審查大會預定20日召開。示意圖。聯合報系資料照
「高鐵延伸宜蘭計畫」環境影響評估審查大會預定20日召開。示意圖。聯合報系資料照

高鐵延伸宜蘭計畫」環境影響評估審查大會預定20日召開，交通部鐵道局表示，針對環評委員前次審查會議所關注行車時間、旅運班次、經濟效益、環境保護及交通衝擊等議題，已提出具體數據與對應措施，相關簡報資料19日下午將上網公告於環境部環評書件查詢系統，20日會議中也將逐項說明。

鐵道局指出，北宜直鐵與高鐵延伸行車時間比較，將統一採用相同起迄點作為基準，避免誤解；另將說明不採用傾斜式列車行車時間作為比對依據的原因。此外，因各車次停靠站數不盡相同，行車時間將以「最短至最長範圍」方式呈現，更真實反映多元的營運模式。至於直鐵方案僅能增開一班南港始發列車的限制，以及有關經濟效益數據調整依據與理由等，也會提出具體原因進行說明，釐清外界疑慮。

針對可能造成交通影響，鐵道局表示，已規劃多項減輕對策，施工階段將透過動線調整與交通維持計畫，確保用路人安全與交通秩序；後續計畫核定後，交通部將適時會同地方政府，配合車站特定區都市計畫，啟動聯外道路系統整體改善評估，並與既有交通系統有效銜接，最大程度降低對地方通行影響。在環境保護議題，已就水質保護、地表逕流與施工廢水處理、空氣品質變化、隧道結構安全、隧道洞口強風效應與防風對策、災害應變計畫、樹木移補植，以及土石方處理等項目，提出因應措施。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭計畫是國家重大交通建設一環，具有促進東部聯外運輸、強化區域均衡、改善環島鐵路網路功能之重要意義。鐵道局近期已主動拜訪相關利害關係人，進行溝通與意見交流，以強化資訊透明與地方理解，未來仍將秉持公開透明、專業評估原則，持續精進本案規劃，攜手社會各界推動臺灣交通建設，邁向安全、高效、永續與均衡發展。

鐵道 高鐵 交通部 地方政府

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

前交長賀陳旦喊高鐵環評大會延期 宜蘭縣府促請交通部加強溝通

農曆7月開鬼門 全台唯一真人扮演城隍爺22日出巡宜蘭城、放水燈

高鐵延伸宜蘭案8月20日再送環評大會 鐵道局、台鐵說話了

相關新聞

電動自行車出租「無保險」頻傳爭議 交通部修法強制投保、租借教學

不少觀光景點都有電動自行車出租，卻也頻傳遊客發生事故後才知沒有保險、求償無門，交通部今預告修正自行車租賃定型化契約應記載...

丹娜絲颱風前發病...7旬翁「吸進」類鼻疽病毒亡 疾管署曝2高風險族群

丹娜絲颱風過境，類鼻疽疫情尚未趨緩。衛福部疾管署今公布，新增一名類鼻疽個案，為居住在中部地區80多歲女性，有高血壓及糖尿...

國家警報響了！「4縣市」大雷雨轟1小時

中央氣象署下午15時01分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、台南市、高雄市及台東縣，持續時間至下午16時0分。

接連颱風豪雨恐爆發登革熱疫情 疾管署示警：風險是高的

全球暖化、極端氣候引爆傳染病威脅。衛福部疾管署表示，今年連續的颱風與暴雨，讓登革熱及屈公病的疫情風險上升，各縣市衛生局現...

231萬輛車尚未繳汽燃費！9月寄發催繳通知 逾期最高罰3000元

今年自用汽車及機車燃料使用費開徵期已於7月31日結束，統計至8月15日止，仍有231萬輛車輛尚未繳納，交通部公路局表示，...

高空冷心低壓控場 吳聖宇揭今明午後雷雨集中「這些區域」

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到高空冷心低壓控場，昨天跟今天的熱對流發展後都是往南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。