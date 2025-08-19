丹娜絲颱風前發病...7旬翁「吸進」類鼻疽病毒亡 疾管署曝2高風險族群

丹娜絲颱風過境，類鼻疽疫情尚未趨緩。衛福部疾管署今公布，新增一名類鼻疽個案，為居住在中部地區80多歲女性，有高血壓及糖尿病等慢性病史，無汙水、汙泥接觸史，目前住院治療中。同時公布新增一例類鼻疽死亡個案，為居住南部地區70多歲男性，他在丹娜絲颱風過境前的6月18日發病，7月10日死亡，並於近日確認。疾管署表示，民眾對於類病疽防疫仍應提高警覺。

疾管署發言人曾淑慧說，國內上周新增1例類鼻疽及5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病。疾管署防疫醫師林詠青說，上周新增類鼻疽個案的中部地區80多歲女性，有高血壓等慢性病史，8月上旬因昏睡及意識不清就醫，並收治於加護病房，血液培養結果為類鼻疽桿菌而確診。

另，死亡個案為南部70多歲男性，同樣有高血壓等慢性病史，初期症狀為發燒、咳嗽及腹痛，曾兩度就醫，但症狀沒有改善，直到發病第6天又出現胸悶、胸痛、腹痛等症狀，這時到醫院急診就醫，經X光檢查為雙側肺炎，住院隔天因呼吸困難、血氧偏低及休克等症狀惡化，而住院期間又合併腎衰竭及敗血性休克，最後肺炎、菌血症及呼吸衰竭死亡，死亡個按從發病至死亡約為三周時間。

林詠青說，此二例均有慢性病史、沒有汙水、汙泥相關接觸史，今年已累計41例本土病例，含4例死亡。其實，類鼻疽桿菌存在土壤等自然環境，如果不小心吸入都有可能遭到感染，特別是慢性疾病、免疫力低下族群，增加感染重症風險。

另，上周新增5例鉤端螺旋體病本土確定病例，居住在南部地區2例及中部地區3例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於7月中旬至8月上旬，多因發燒、頭痛等症狀就醫；經疫情調查發現其中4名個案於禽畜屠宰或批發相關場所工作，2名個案工作環境中發現鼠跡；1名個案曾於7月中下旬因旅遊行程曾接觸汙水汙泥。

目前5名個案經以抗生素治療，均已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育，並教導定期進行滅鼠工作。

疾管署說明，今年國內累計41例類鼻疽本土病例，含4例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年69例及2005年57例，以65歲以上26例和50至64歲13例為主要年齡層，分布縣市以高雄市30例為多，其次為台中市7例、台南市3例、屏東縣1例，其中19例於丹娜絲颱風後發病，分布高雄市14例、台中市3例及台南市2例。

另今年累計28例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中14例於丹娜絲颱風後發病，分布台中市5例、高雄市2例、台北市、基隆市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市及花蓮縣各1例，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月11日至8月2日。

疾管署提醒，類鼻疽之病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染。

而鉤端螺旋體廣泛存在於齧齒類動物，如老鼠、野生動物、寵物，如狗，而貓較少見，以及牲畜，如牛、豬、馬等，受感染的動物可能無症狀，但其尿液大量排菌，汙染水及土壤，透過皮膚或黏膜進入人體，易發生於經常接觸可能受感染動物排泄物汙染的水源或屠體組織之工作者，如農民、畜牧業者等。

疾管署強調，民眾進行滅鼠工作、風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物汙染的水源或屠體組織，應佩戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手；此外，如有不明原因發燒等症狀應盡速就醫，並告知醫師是否有汙水、汙泥與動物接觸史及職業暴露史，以及早診斷與治療。