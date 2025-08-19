快訊

又是伊科病毒！出生5天嬰嗜睡、不明瘀青 染腸病毒重症 案例創6年新高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）說，目前腸病毒未處在流行期，但仍有新生兒感染並引起重症，呼籲家長應多注意。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）說，目前腸病毒未處在流行期，但仍有新生兒感染並引起重症，呼籲家長應多注意。記者沈能元／攝影

天氣炎熱，腸病毒疫情仍不可輕忽。衛福部疾管署今最新公布，上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名出生8天男嬰；另一名為中部新生兒出生5天後感染，隔天引發重症。衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）說，目前腸病毒未處在流行期，但仍有新生兒感染並引起重症，呼籲家長應多注意。

疾管署防疫醫師林詠青說，中部男嬰於出生後第8天出現食慾不佳及黃疸於診所治療，4天後因心跳急促、血氧下降，轉至醫院急診及住院，住院期間出現肝指數異常、肝炎、血小板低下、凝血功能異常等疑似新生兒敗血症情形，個案母親生產前有上呼吸道疾病，陪產當日父親有發燒的情形，不排除是父母將病毒傳染給新生兒。

另，南部未滿月女嬰為出生後第5天出現紅疹及嗜睡，次日因食慾、活力下降及新生兒黃疸等情形，返診檢查時發現發炎指數異常，經轉診至醫院治療，並出現體溫過低、凝血功能異常、皮膚瘀斑等疑似敗血症徵候。兩者經通報檢驗後，確認均為腸病毒伊科病毒11型感染併發重症，目前皆於加護病房治療中。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，近四周實驗室監測顯示，社區腸病毒仍以伊科病毒11型為多，新生兒重症發生風險持續。今年累計13例腸病毒感染併發重症病例，含7例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症病例累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

依據疾管署監測資料顯示，近兩周腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，上周門急診就診計7291人次，較前一周、6922人次上升5.3%。近四周實驗室監測顯示社區腸病毒仍以伊科病毒11型為多，且新增新生兒感染伊科病毒11型併發重症病例，新生兒重症發生風險持續。今年累計13例腸病毒感染併發重症確定病例，含7例死亡，仍為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計10例，均感染伊科病毒11型，其中6例死亡。

疾管署表示，新生兒感染腸病毒併發重症風險持續，請準媽媽持續提高警覺，生產前14天至生產後如有出現發燒、呼吸道感染、腹瀉等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師，生產前後避免出入人多擁擠或通風不良的公共場所及接觸有症狀人士，並加強洗手及呼吸道衛生。

至於，腸病毒容易於家庭手足間、人與人頻繁接觸的場所傳播，適逢暑假期間，嬰幼童於安親班、夏令營、親子館、兒童遊樂場所等的活動機會增加，為降低疾病傳播風險，相關機構或場所應維持幼童活動環境清潔與通風，並定期以500ppm含氯漂白水重點消毒幼童常接觸表面。

另，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應加強詢問孕產婦分娩前14天與同住家人(含家中其他兒童)是否出現疑似症狀，並落實訪客管理及感染控制措施，如發現疑似腸病毒群聚感染，即應通報並採取適當防治措施。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

最後，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

衛福部疾管署今公布，上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名出生8天男嬰；另一名為中部新生兒出生5天後感染，隔天引發重症。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署今公布，上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名出生8天男嬰；另一名為中部新生兒出生5天後感染，隔天引發重症。記者沈能元／攝影

腸病毒 新生兒 疾管署

