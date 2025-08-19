無糖不等於無害 營養師示警：1類代糖過量恐危害心血管健康

不少人為了控血糖、減重，會選擇標榜「無糖」的食品，卻忽略其中常添加的代糖成分也暗藏風險。營養師呂美寶提醒，像是赤藻糖醇這類熱量極低的代糖，雖廣泛應用於無糖餅乾、氣泡飲等健康食品中，但研究顯示，過量攝取恐與心肌梗塞、中風等重大心血管事件有關，對高血壓、糖尿病族群更是一大警訊。

呂美寶在臉書發文指出，赤藻糖醇是一種常見代糖，甜度約為蔗糖的六到七成，但幾乎沒有熱量，讓它成為無糖食品的首選甜味來源，然而，2023年發表於《Nature Medicine》的研究指出，赤藻糖醇可能對心血管健康帶來不容忽視的影響。

根據美國克里夫蘭醫學中心針對3,000多名心血管高風險族群的追蹤研究顯示，攝取赤藻糖醇量最高的前25%族群，發生心肌梗塞或中風的風險，是攝取量最低族群的兩倍，這項研究引發醫界對赤藻糖醇安全性的關注。

呂美寶進一步說明，研究團隊發現赤藻糖醇可能促進血小板聚集、提高血栓形成機率，而血栓正是心肌梗塞、中風等心血管疾病的主要元凶，對於已有高血壓、糖尿病、代謝症候群等慢性病因子的族群而言，這樣的刺激可謂雪上加霜。

她也提醒，赤藻糖醇一旦進入血液，其濃度可能持續維持48小時以上，潛在風險不容小覷，雖然攝取赤藻糖醇不代表一定會出現中風或心肌梗塞，但不能將「無糖」等同於「無害」，尤其心血管疾病高風險者更應格外留意。

呂美寶建議，想要健康飲食，應回歸天然食物原型，避免每日攝取含赤藻糖醇的加工食品，如無糖點心或飲品，若想增加甜味，可改用莓果、香草、可可等天然食材，或選擇研究證據較充足、較為溫和的代糖，如甜菊葉或羅漢果作為替代方案。