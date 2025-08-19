聽新聞
保健品不是吃愈多愈好 醫點名6大營養素：過量恐便秘、四肢麻木
現代人重視養生，營養補充品幾乎成為日常必備，但專家提醒保健品「並非愈多愈好」。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，若補充過量，可能對身體造成負擔，她特別點名6大常見營養素，提醒民眾補充前務必諮詢醫師，避免劑量超標。
邱筱宸在臉書發文表示，現代人飲食常不均衡，素食者更容易缺乏特定營養素，例如維生素B12，因此不少人會選擇綜合維他命、植物性鈣片或鐵劑來補充，但若缺乏專業評估，可能造成「重複補充」或「劑量過高」，讓身體反而吃不消。以下是她整理的6種需特別注意的營養素：
維生素B12
純素者較難從日常食物中攝取足夠的維生素B12，通常需要額外補充，不過有研究指出，若血中B12濃度超過正常值，可能與部分癌症風險上升有關，因此建議補充時應控制在安全範圍內。
葉酸
對備孕女性至關重要，但一般人若過量攝取，尤其與複合營養品重疊，可能掩蓋B12缺乏，延誤神經疾病治療時機。
維生素B6
長期超量可能導致四肢麻木、神經不適。
鐵劑
過量會造成便祕、噁心、腹痛等腸胃不適，甚至增加體內自由基，引發氧化壓力與發炎，長期累積還可能傷害肝臟與心臟。
鋅
適量有助免疫，但過量會干擾銅的吸收，導致缺銅。
脂溶性維生素（A、D、E、K）
因容易累積體內，不像水溶性維他命可隨尿液排出，若攝取過量，恐對多個器官造成負擔。
