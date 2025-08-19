37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

37歲吳姓女士因觸摸到左乳房出現腫瘤前往乳房外科就醫，超音波檢查顯示她的左乳房外上方有一個不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，確診為三陰性乳癌。幸好電腦斷層及正子攝影顯示並無淋巴或遠端轉移情況，因此先安排接受6次先期性化學治療，等腫瘤明顯縮小後再以手術切除。術後病理化驗顯示，腫瘤細胞已完全消失，也沒有淋巴轉移，顯示接受治療後，病理檢查中沒有找到任何癌細胞或腫瘤組織，整體治療非常成功，目前持續門診追蹤。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，三陰性乳癌是一種乳房惡性腫瘤，約占所有乳癌的8％至15%。它的雌激素接受體（ER）、黃體素接受體（PR）及第二型人類表皮生長因子受體（HER2）均為陰性，且對傳統的荷爾蒙治療或HER2標靶治療無效，因此化療是主要的治療方式。

她指出，三陰性乳癌的5項特點包括發病年齡較輕，多數小於40歲；抑癌基因（BRCA1、BRCA2）突變機率較高，約占25%，而一般乳癌病人約為2%；細胞分化惡性度較高；容易有淋巴結轉移；有較高的機會轉移和復發。

陳以涵指出，目前許多臨床研究顯示，三陰性乳癌病人如果接受先期性化學治療，也就是在手術前先做化學治療，效果會比其他類型的乳癌好，特別能達到「病理完全反應」，表示接受治療後，病理檢查中沒有找到任何癌細胞或腫瘤組織。透過先期性化療，將原本在手術後做的輔助性化療提早至術前執行，在化療的同時觀察腫瘤大小的變化，可確認腫瘤對藥物的反應。如果能在先期性化療後達到病理完全反應，預後會比較好，否則容易發生癌細胞復發和轉移，建議要再追加化療或標靶藥物作為輔助性治療。

先期性化學治療能幫助醫師掌握病人的治療成效，不僅有較高的機會保留乳房，還有助減少復發、轉移的風險，提高三陰性乳癌病人的治癒率及存活率。但要注意的是，接受先期性化療的病人，較可能因為免疫力下降，容易有術後傷口感染或是癒合不良的風險。