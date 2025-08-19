快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳以涵醫師表示，研究顯示三陰性乳癌接受先期性化學治療的效果比其他類型乳癌好。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，研究顯示三陰性乳癌接受先期性化學治療的效果比其他類型乳癌好。圖／大千綜合醫院提供

37歲吳姓女士因觸摸到左乳房出現腫瘤前往乳房外科就醫，超音波檢查顯示她的左乳房外上方有一個不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，確診為三陰性乳癌。幸好電腦斷層及正子攝影顯示並無淋巴或遠端轉移情況，因此先安排接受6次先期性化學治療，等腫瘤明顯縮小後再以手術切除。術後病理化驗顯示，腫瘤細胞已完全消失，也沒有淋巴轉移，顯示接受治療後，病理檢查中沒有找到任何癌細胞或腫瘤組織，整體治療非常成功，目前持續門診追蹤。

大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，三陰性乳癌是一種乳房惡性腫瘤，約占所有乳癌的8％至15%。它的雌激素接受體（ER）、黃體素接受體（PR）及第二型人類表皮生長因子受體（HER2）均為陰性，且對傳統的荷爾蒙治療或HER2標靶治療無效，因此化療是主要的治療方式。

她指出，三陰性乳癌的5項特點包括發病年齡較輕，多數小於40歲；抑癌基因（BRCA1、BRCA2）突變機率較高，約占25%，而一般乳癌病人約為2%；細胞分化惡性度較高；容易有淋巴結轉移；有較高的機會轉移和復發。

陳以涵指出，目前許多臨床研究顯示，三陰性乳癌病人如果接受先期性化學治療，也就是在手術前先做化學治療，效果會比其他類型的乳癌好，特別能達到「病理完全反應」，表示接受治療後，病理檢查中沒有找到任何癌細胞或腫瘤組織。透過先期性化療，將原本在手術後做的輔助性化療提早至術前執行，在化療的同時觀察腫瘤大小的變化，可確認腫瘤對藥物的反應。如果能在先期性化療後達到病理完全反應，預後會比較好，否則容易發生癌細胞復發和轉移，建議要再追加化療或標靶藥物作為輔助性治療。

先期性化學治療能幫助醫師掌握病人的治療成效，不僅有較高的機會保留乳房，還有助減少復發、轉移的風險，提高三陰性乳癌病人的治癒率及存活率。但要注意的是，接受先期性化療的病人，較可能因為免疫力下降，容易有術後傷口感染或是癒合不良的風險。

陳以涵表示，一般乳癌在腫瘤切除手術後再接受輔助性化療，是無法立即觀察藥物的成效，而是在一段時間（如2至3年）後再追蹤是否有復發轉移，才能知道藥物有無效果。對容易復發及轉移的三陰性乳癌，如果能透過先期性化療，了解藥物治療對癌細胞的效果，就能提高治癒率及存活率，進而恢復健康的人生。

女子檢查發現有不規則腫瘤（紅圈處），經先期性化學治療及手術後，腫瘤細胞已完全消失。圖／大千綜合醫院提供
女子檢查發現有不規則腫瘤（紅圈處），經先期性化學治療及手術後，腫瘤細胞已完全消失。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師建議女性應定期接受乳房檢查，才能早期發現異常、早期接受治療，及早恢復健康人生。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師建議女性應定期接受乳房檢查，才能早期發現異常、早期接受治療，及早恢復健康人生。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 乳癌 手術 醫師 癌細胞

延伸閱讀

影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

北榮再添放療利器 12億打造硼中子捕獲治療中心

韓繪師Biya平安出院！術後無發現新癌細胞、狀況樂觀

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

相關新聞

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環評初審，明天將闖關環評大會，交通部鐵道局今再強調，針對環評初審關注的行車時車、運班次、經濟效...

一退休就聞噩耗…大腸癌末男被董事長罵醒轉念 病情奇蹟好轉

心態一轉也許奇蹟就會出現！律師蘇家宏在臉書粉專分享感人故事。他透露，好友退休才正想好好過生活，卻被確診癌症末期，因此他怨天尤人。直到董事長勸說後才放下抱怨，沒想到病情開始奇蹟似的好轉。

夏天是結石旺季 每天喝3000cc水還不夠 醫：「這些食物」少吃

炎炎夏日，排汗量大使得小便量減少，如果沒有適時補充水分，尿液濃度提高，容易沉澱形成結石。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示...

又是伊科病毒！出生5天嬰嗜睡、不明瘀青 染腸病毒重症 案例創6年新高

天氣炎熱，腸病毒疫情仍不可輕忽。衛福部疾管署今最新公布，上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名...

37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

37歲吳姓女士因觸摸到左乳房出現腫瘤前往乳房外科就醫，超音波檢查顯示她的左乳房外上方有一個不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，...

影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

亞洲女性乳房組織緻密性高，傳統2D乳房攝影常因組織重疊而讓癌灶被遮蔽，延誤發現時機。高雄榮總醫院領先全台導入「3D乳房攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。