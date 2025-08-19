影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

亞洲女性乳房組織緻密性高，傳統2D乳房攝影常因組織重疊而讓癌灶被遮蔽，延誤發現時機。高雄榮總醫院領先全台導入「3D乳房攝影」作為乳癌篩檢技術，並追蹤近10年成果，研究證實，3D乳攝不僅及早揪出隱藏病灶，更能提升存活率，5年存活率高出3.4%、9年存活率則高出6.4%。

這項研究由高榮放射線部團隊進行，回溯分析2011至2015年間共4萬8549名女性接受乳房攝影的檢查數據，其中確診545例乳癌，並追蹤至2021年8月，結果顯示，使用3D乳房攝影患者，在早期0至2期即發現乳癌的比例明顯高於2D攝影組，存活率差距更是關鍵。

5年存活率顯示，3D乳攝達到98.4%，比2D的95.0%高出3.4個百分點；9年存活率則為96.8%，比2D的90.4%整整高出6.4個百分點，相關成果已於「乳房影像期刊」（Journal of Breast Imaging）第6卷第6期。

高榮研究進一步指出，第二、第三期乳癌患者受益最為顯著，尤其是乳房密度高的女性，在3D攝影下能更有效降低誤判與延誤診斷風險。

研究主持人、放射線部主任周春平表示，「台灣女性乳房普遍偏緻密，傳統2D攝影偵測力不足，對年輕乳癌患者更是挑戰。3D乳房攝影透過多角度掃描重建立體影像，不僅讓病灶更清晰，也讓早期發現成為可能。」

乳癌是台灣女性最常見的癌症，根據衛福部統計，每年約有1萬5千名女性新確診，且發生年齡有逐漸下降趨勢。周春平強調，乳癌治療成效與診斷時間息息相關，「能不能早一步發現，往往決定患者的生存機會。」因此如何提升篩檢效能，已成為公共衛生的重要課題。

70歲乳癌患者劉姵汝年輕時打小針美容隆乳，步入中年後，乳房出現多處硬塊，切片檢查都沒異狀，直到乳房疼痛加劇，轉診到高雄榮總檢查採3D乳房攝影，才確診乳癌第二期，她表示3D乳攝一下就查出病灶，很快切除並做化療，如今已找回健康，近10年來定期追蹤未復發。

高雄榮總院長陳金順指出，院方在2011年便全面導入3D乳房攝影，至今所有乳癌篩檢皆採3D技術，是全台最早落實應用的醫學中心。「經過將近十年的研究數據，已能確定3D檢查比2D更能幫助女性及早確診，這不只是影像清楚的問題，而是真正與存活率相關，攸關病患能不能多一線生機。」

周春平表示，此研究成果不僅具有臨床意義，也凸顯乳癌篩檢工具的選擇影響存活率，期盼藉由研究數據，讓更多女性重視乳癌防治，也希望推動政府及醫療界支持先進影像技術普及化，達到早期發現、早期治療防癌目標。