快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄榮總醫院長陳金順認為這項10來針對乳房攝影追蹤研究調查的數據貢獻很大。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院長陳金順認為這項10來針對乳房攝影追蹤研究調查的數據貢獻很大。記者郭韋綺／攝影

亞洲女性乳房組織緻密性高，傳統2D乳房攝影常因組織重疊而讓癌灶被遮蔽，延誤發現時機。高雄榮總醫院領先全台導入「3D乳房攝影」作為乳癌篩檢技術，並追蹤近10年成果，研究證實，3D乳攝不僅及早揪出隱藏病灶，更能提升存活率，5年存活率高出3.4%、9年存活率則高出6.4%。

這項研究由高榮放射線部團隊進行，回溯分析2011至2015年間共4萬8549名女性接受乳房攝影的檢查數據，其中確診545例乳癌，並追蹤至2021年8月，結果顯示，使用3D乳房攝影患者，在早期0至2期即發現乳癌的比例明顯高於2D攝影組，存活率差距更是關鍵。

5年存活率顯示，3D乳攝達到98.4%，比2D的95.0%高出3.4個百分點；9年存活率則為96.8%，比2D的90.4%整整高出6.4個百分點，相關成果已於「乳房影像期刊」（Journal of Breast Imaging）第6卷第6期。

高榮研究進一步指出，第二、第三期乳癌患者受益最為顯著，尤其是乳房密度高的女性，在3D攝影下能更有效降低誤判與延誤診斷風險。

研究主持人、放射線部主任周春平表示，「台灣女性乳房普遍偏緻密，傳統2D攝影偵測力不足，對年輕乳癌患者更是挑戰。3D乳房攝影透過多角度掃描重建立體影像，不僅讓病灶更清晰，也讓早期發現成為可能。」

乳癌是台灣女性最常見的癌症，根據衛福部統計，每年約有1萬5千名女性新確診，且發生年齡有逐漸下降趨勢。周春平強調，乳癌治療成效與診斷時間息息相關，「能不能早一步發現，往往決定患者的生存機會。」因此如何提升篩檢效能，已成為公共衛生的重要課題。

70歲乳癌患者劉姵汝年輕時打小針美容隆乳，步入中年後，乳房出現多處硬塊，切片檢查都沒異狀，直到乳房疼痛加劇，轉診到高雄榮總檢查採3D乳房攝影，才確診乳癌第二期，她表示3D乳攝一下就查出病灶，很快切除並做化療，如今已找回健康，近10年來定期追蹤未復發。

高雄榮總院長陳金順指出，院方在2011年便全面導入3D乳房攝影，至今所有乳癌篩檢皆採3D技術，是全台最早落實應用的醫學中心。「經過將近十年的研究數據，已能確定3D檢查比2D更能幫助女性及早確診，這不只是影像清楚的問題，而是真正與存活率相關，攸關病患能不能多一線生機。」

周春平表示，此研究成果不僅具有臨床意義，也凸顯乳癌篩檢工具的選擇影響存活率，期盼藉由研究數據，讓更多女性重視乳癌防治，也希望推動政府及醫療界支持先進影像技術普及化，達到早期發現、早期治療防癌目標。

目前高雄榮總是全台唯一提供免費3D乳房攝影服務「早一步篩檢，就多一分保障。」周春平提醒，高密度乳房女性更要重視定期檢查，因為癌症若等到摸得到腫塊，往往已是中後期，呼籲40至74歲女性務必定期乳癌篩檢。

高雄榮總醫院是全台唯一免費提供3D乳房攝影的醫學中心。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院是全台唯一免費提供3D乳房攝影的醫學中心。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院推動女性接受3D乳房攝影，及早揪出病灶。記者郭韋綺／攝影
高雄榮總醫院推動女性接受3D乳房攝影，及早揪出病灶。記者郭韋綺／攝影
70歲乳癌患者劉姵汝呼籲女性及早做3D乳房攝影。記者郭韋綺／攝影
70歲乳癌患者劉姵汝呼籲女性及早做3D乳房攝影。記者郭韋綺／攝影

乳癌 患者

延伸閱讀

阻少子化！衛福部補助乳癌、血癌病人凍精、凍卵 終身2次每人最高7萬

AI助攻揪鈣化點 防癌尖兵提升乳癌篩檢效能

高雄嬤乳癌痊癒後16年...閃到腰竟發現復發 三大指標不能輕忽

周佳正過世！名醫張金堅悼念：勿忘他最後身影「是為了乳癌風塵僕僕」

相關新聞

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環評初審，明天將闖關環評大會，交通部鐵道局今再強調，針對環評初審關注的行車時車、運班次、經濟效...

一退休就聞噩耗…大腸癌末男被董事長罵醒轉念 病情奇蹟好轉

心態一轉也許奇蹟就會出現！律師蘇家宏在臉書粉專分享感人故事。他透露，好友退休才正想好好過生活，卻被確診癌症末期，因此他怨天尤人。直到董事長勸說後才放下抱怨，沒想到病情開始奇蹟似的好轉。

夏天是結石旺季 每天喝3000cc水還不夠 醫：「這些食物」少吃

炎炎夏日，排汗量大使得小便量減少，如果沒有適時補充水分，尿液濃度提高，容易沉澱形成結石。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示...

又是伊科病毒！出生5天嬰嗜睡、不明瘀青 染腸病毒重症 案例創6年新高

天氣炎熱，腸病毒疫情仍不可輕忽。衛福部疾管署今最新公布，上周新增2例感染伊科病毒11型腸病毒併發重症病例，分別為中部一名...

37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

37歲吳姓女士因觸摸到左乳房出現腫瘤前往乳房外科就醫，超音波檢查顯示她的左乳房外上方有一個不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，...

影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

亞洲女性乳房組織緻密性高，傳統2D乳房攝影常因組織重疊而讓癌灶被遮蔽，延誤發現時機。高雄榮總醫院領先全台導入「3D乳房攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。