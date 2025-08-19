快訊

翻轉B肝防癌守則 台大新研究：這數值低於100 IU 罹癌風險與常人無異

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
感染B肝後，病人有一段「不活動帶原期」，依現行作法，這群病人需每半年回診檢查，但台大醫院最新研究發現，不活動帶原期病人異質性高，若肝炎表面抗原濃度高於100IU／ML，罹癌風險與正常人無異，可延長受檢時間。記者林琮恩／攝影
感染B肝後，病人有一段「不活動帶原期」，依現行作法，這群病人需每半年回診檢查，但台大醫院最新研究發現，不活動帶原期病人異質性高，若肝炎表面抗原濃度高於100IU／ML，罹癌風險與正常人無異，可延長受檢時間。記者林琮恩／攝影

肝癌在我國每年發生人數最高的癌症中排名第4，且在10大癌症死因排名第2。B型肝炎為引發肝炎主要原因，過去臨床模式，以病人肝指數與病毒量作為是否用藥標準，並訂出檢查頻率，感染B肝後，病人有一段「不活動帶原期」，依現行作法，這群病人需每半年回診檢查，但台大醫院最新研究發現，不活動帶原期病人異質性高，若肝炎表面抗原濃度低於100IU／ML，罹癌風險與正常人無異，可延長受檢時間。

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗指出，B型肝炎感染後，有固定疾病發展模式，即「自然病史」，B肝為先天感染，病人出生後，會進入「免疫耐受期」，此時病人體內病毒量高，但肝指數正常，這類病人在我國推行B肝疫苗政策後，目前只有大約1萬人。現行做法，因認定病人罹患肝癌風險較低，不建議使用抗病毒藥物治療。

研究團隊在現行肝炎檢測的病毒量、肝指數外，加上肝炎表面抗原作為判斷依據，並透過世代研究分析6千餘位B肝病人。曾岱宗說，研究結果指出，即使同為免疫耐受期病人，表面抗原濃度不同，罹肝癌風險也各有不同，若表面抗原濃度大於10000IU／ML，10年內罹肝癌風險僅1%，表面抗原濃度小於10000IU／ML病人，10年內罹肝癌風險則打於13%，建議及早開始治療。

國內40歲以上、未接種新生兒疫苗B肝患者，人數約150萬，其中屬「不活動帶原期」者，占半數以上，達75萬人。曾岱宗說，這群病人病毒量低、肝指數也低，現行做法仍要求每6個月抽血、超音波追蹤。研究團隊發現，表面抗原濃度低於100IU／ML病人，肝癌發生風險很低，年發生率僅0.08％，與正常人無異，可拉長檢查時間，表面抗原濃度高於100IU／ML病人，才需密集檢測。

曾岱宗表示，B型肝炎不活動帶原者中，屬低表面抗原濃度者，約占3分之1，也就是說，在資源有限地區，可專注針對另外3分之2，表面抗原濃度高、罹肝癌風險較高的患者進行檢測。

目前健保給付的B型肝炎患者定期檢查項目中，僅包含病毒量、肝指數檢測，曾岱宗說，建議病人每年至少做一次抗原篩檢，提供更多訊息幫助用藥判斷；台大醫院副院長、台灣消化系醫學會理事長高嘉宏說，學會將爭取健保給付B肝病人定期接受抗原檢測。

台大醫院內科部主治醫師曾岱宗（右）指出，B型肝炎感染後，有固定疾病發展模式，即「自然病史」，B肝為先天感染，病人出生後，會進入「免疫耐受期」。記者林琮恩／攝影
台大醫院內科部主治醫師曾岱宗（右）指出，B型肝炎感染後，有固定疾病發展模式，即「自然病史」，B肝為先天感染，病人出生後，會進入「免疫耐受期」。記者林琮恩／攝影

