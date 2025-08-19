夏天是結石旺季 每天喝3000cc水還不夠 醫：「這些食物」少吃

炎炎夏日，排汗量大使得小便量減少，如果沒有適時補充水分，尿液濃度提高，容易沉澱形成結石。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，夏天是泌尿道結石好發的季節，多喝水可以稀釋尿液，降低結石形成並增加結石排出的機會。另外，也要調整飲食習慣，禁重鹹、少吃高草酸食物。

結石好發於中年男性，蔡樹衛說，門診有一名36歲上班族，沒有任何慢性疾病，連續兩年的夏天都因為血尿、左腰疼痛等症狀，半夜叫救護車掛急診，兩次都是左側輸尿管結石阻塞造成疼痛。第一次在接受止痛藥及多喝水後，隔天排出一顆米粒大小的結石；第二次因為石頭過大，接受體外震波才順利排出。

根據台灣健保統計，泌尿道結石盛行率約10%，平均每10個人就有1人是結石病患。台灣位於亞熱帶，夏天氣溫高，導致流汗多而尿量減少，結石發作的機率是冬天的3至5倍。一但發作就會疼痛難耐甚至解血尿，嚴重影響生活品質，甚至併發症急性膽囊炎、胰臟炎、腎臟功能受損等。

蔡樹衛指出，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位，症狀包括疼痛、血尿、尿路感染等，偶而也會伴隨發燒、寒顫、腹脹、下痢、反胃、嘔吐等情形。有發生過結石的病患，5年內復發的機率可高達50%至70%，因此定期追蹤及如何預防復發是很重要。

泌尿道結石的預防重於治療，充足飲水為避免結石的不二法門，一般建議一天至少3000cc，並需要平均分配飲用（少量多次）。蔡樹衛強調，食物控制也不可少，避免高草酸、高鹽、高普林食物，並適量攝取鈣質。適度運動有助於排出小結石，但避免過度劇烈運動，大量流汗可能導致體內水分流失。

有結石的人，要多喝水、調整飲食，蔡樹衛分享改善泌尿道結石的飲食策略，這樣吃，不NG！

1.限制高草酸食物：蔬菜普遍含高草酸，又以菠菜含量最高，建議少吃。濃茶、濃咖啡、巧克力、堅果、豆類、草莓等，也是高草酸食物，要食用量及攝取頻率。

2.控制鹽分攝取：高鹽分會增加尿液中鈣的排泄，造成腎臟負擔，也會提高結石形成機率。

3.避免高普林食物：尿酸結石患者應減少內臟、海鮮、豆類等高普林食物的攝取。

4.適當補充鈣質：鈣質可以和草酸結合，減少草酸結石的形成，但要注意適量，過多也可能造成問題。

5.多吃含檸檬酸的水果：檸檬、柳橙、橘子等水果富含檸檬酸，可減少草酸鈣結晶形成，進而抑制結石形成或復發。