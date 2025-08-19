52歲髮型師罹五十肩 想靠伸展自救反更嚴重 醫用這招助他復原

1名52歲髮型師近三個月來右肩嚴重疼痛，不僅抬手穿衣、梳頭甚至洗臉都困難重重。就醫診斷罹患俗稱五十肩的「沾黏性肩關節囊炎」，經安排肩關節囊鬆解注射，再搭配物理治療後，疼痛明顯減輕，手臂活動範圍也增加許多。

亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，沾黏性肩關節囊炎是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病，常見於40至60歲族群，以女性比例稍高。典型症狀是肩部持續疼痛，尤其夜間更為明顯，並伴隨肩關節活動受限，嚴重時連穿脫衣服、伸手取物都變得困難。

徐瑋璟說，該病的病程分為「疼痛期」、「僵硬期」及「復原期」，若不積極治療，症狀可能持續一年以上，影響生活品質與工作效率。前述患者原本不服老，以為可以靠每天伸展動作減緩疼痛，但每天工作忙碌，反讓患部無法獲得休養，病情因而越來越嚴重。

評估後，徐瑋璟採用肩關節囊鬆解注射，利用超音波儀器導引，依照病情嚴重程度，將生理食鹽水、高濃度葡萄糖溶液、局部麻醉劑或類固醇等藥劑精準注射到沾黏、變厚的關節囊及韌帶處，以撐開沾黏的關節囊，鬆解受限組織，不僅減輕疼痛，也能增加關節活動度。

他說，此治療通常會配合物理治療，如關節活動訓練及伸展運動，雙管齊下能加速功能恢復，由於全程在影像監控下進行，安全性高，且可避免藥物偏離目標位置。若拖延治療，往往會延長病程，導致疼痛與活動受限的時間更久。

此外，肩部疼痛並非全是五十肩，許多疾病如肩夾擠症候群、旋轉肌袖撕裂傷、鈣化性肌腱炎等，症狀相似但治療方式不同，為避免延誤診斷與最佳治療時機，建議患者出現持續肩痛與活動受限時，應盡快就醫。