快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

52歲髮型師罹五十肩 想靠伸展自救反更嚴重 醫用這招助他復原

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，沾黏性肩關節囊炎是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院復健科醫師徐瑋璟說，沾黏性肩關節囊炎是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名52歲髮型師近三個月來右肩嚴重疼痛，不僅抬手穿衣、梳頭甚至洗臉都困難重重。就醫診斷罹患俗稱五十肩的「沾黏性肩關節囊炎」，經安排肩關節囊鬆解注射，再搭配物理治療後，疼痛明顯減輕，手臂活動範圍也增加許多。

亞洲大學附屬醫院復健醫師徐瑋璟說，沾黏性肩關節囊炎是指肩關節周圍出現發炎、沾黏及纖維化所造成的疾病，常見於40至60歲族群，以女性比例稍高。典型症狀是肩部持續疼痛，尤其夜間更為明顯，並伴隨肩關節活動受限，嚴重時連穿脫衣服、伸手取物都變得困難。

徐瑋璟說，該病的病程分為「疼痛期」、「僵硬期」及「復原期」，若不積極治療，症狀可能持續一年以上，影響生活品質與工作效率。前述患者原本不服老，以為可以靠每天伸展動作減緩疼痛，但每天工作忙碌，反讓患部無法獲得休養，病情因而越來越嚴重。

評估後，徐瑋璟採用肩關節囊鬆解注射，利用超音波儀器導引，依照病情嚴重程度，將生理食鹽水、高濃度葡萄糖溶液、局部麻醉劑或類固醇等藥劑精準注射到沾黏、變厚的關節囊及韌帶處，以撐開沾黏的關節囊，鬆解受限組織，不僅減輕疼痛，也能增加關節活動度。

他說，此治療通常會配合物理治療，如關節活動訓練及伸展運動，雙管齊下能加速功能恢復，由於全程在影像監控下進行，安全性高，且可避免藥物偏離目標位置。若拖延治療，往往會延長病程，導致疼痛與活動受限的時間更久。

此外，肩部疼痛並非全是五十肩，許多疾病如肩夾擠症候群、旋轉肌袖撕裂傷、鈣化性肌腱炎等，症狀相似但治療方式不同，為避免延誤診斷與最佳治療時機，建議患者出現持續肩痛與活動受限時，應盡快就醫。

患者 醫師 復健 伸展運動

延伸閱讀

機器人瘦身 PEEK四小龍爆紅 電話接不完

【慢病最愛問】我同時有類風濕性關節跟肺纖維化，請問除了吃藥，有沒有其他治療方法可以延緩肺功能惡化？

陸專家：屈公病常見症狀關節痛 少數人恐拖數年

感染「屈公病」會高燒皮疹 患者恐留關節痛後遺症

相關新聞

整天又累又疲倦可能是早餐吃錯 中醫授「一周體質菜單」健脾益氣

早餐是一天的活力來源，身體經過一夜的禁食，需要食物啟動運作並維持血糖穩定。不過，有些人吃完早餐後，反而精神更差，是睡眠不...

驚！好市多科克蘭印度辣椒碎片含殺菌劑 無印良品魷魚片有過量磷酸鹽

知名國際業者接連出包，衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，知名美式賣場好市多自有品牌「科克蘭」印度辣椒碎片，被檢出農...

「玲玲」颱風難產 粉專曝關鍵原因：熱低北上過程將逐漸減弱

目前太平洋地區有熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，TD15今天上午8時的中心位置在那霸南方100公里之處（台北東方6...

台灣好行換新塗裝 移動博物館中南東巡迴8月30日開跑

交通部觀光署今年初發表全新台灣好行品牌識別系統3.0版，逐步換裝展現於台灣好行車體及候車亭，觀光署夏秋策劃「台灣好行移動...

52歲髮型師罹五十肩 想靠伸展自救反更嚴重 醫用這招助他復原

1名52歲髮型師近三個月來右肩嚴重疼痛，不僅抬手穿衣、梳頭甚至洗臉都困難重重。就醫診斷罹患俗稱五十肩的「沾黏性肩關節囊炎...

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。