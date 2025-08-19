台灣好行換新塗裝 移動博物館中南東巡迴8月30日開跑

交通部觀光署今年初發表全新台灣好行品牌識別系統3.0版，逐步換裝展現於台灣好行車體及候車亭，觀光署夏秋策劃「台灣好行移動博物館」，首度將台灣好行車體打造為大型行動展間，融合藝術、設計、互動，提供民眾旅遊情報，8至11月巡迴中、南、東部。

觀光署「移動博物館」規畫4大展區，包含品牌3.0展區呈現升級後的旅遊美學，以新塗裝和特色候車亭展現「安心感」、「簡約美」與「慢移動」精神；低碳行旅區介紹全國超過80條台灣好行串聯路線，涵蓋九份、日月潭、墾丁、花東縱谷、澎湖等；北回歸線展區以「23.5°綠寶石」視角探索自然生態與地景；「觀光100亮點」則揭示如何搭台灣好行暢遊各地觀光亮點。

另外，觀光署也規畫多項互動遊戲，包含與「喔熊司機」合影打卡、體驗公車窗景、翻閱串遊地圖尋找靈感，每場次皆可索取限量「窗景明信片」，拍照上傳打卡抽獎，獎項包含美食餐券、便利商店商品卡等，每人每場次限抽一次，數量有限送完為止。