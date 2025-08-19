台灣吧聯手拍謝少年 為台灣史注入搖滾靈魂

快訊

中央社／ 台北19日電

網路平台「台灣吧」和「故事」近期共同推動「新台灣史運動」，首波台語內容正式上線，更邀請4金台語搖滾樂團「拍謝少年」，創作主題曲「島嶼的記持」。

「台灣吧」今天發布新聞稿表示，「動畫台灣史」一直是許多人認識台灣歷史的入門課。這次「台灣吧」團隊將全新製作「新・動畫台灣史」，配上全台語版本，並加入「台語小教室」單元，讓觀眾在欣賞故事的同時，也能聽得懂、學得會。

首波台語內容更搭配主題曲「島嶼的記持」，由拍謝少年操刀，歌詞以「過去、現在、未來，這座島嶼的山與海」為主軸，唱出屬於島嶼的時代感與情感連結。

拍謝少年表示：「面對歷史，往往都有很多版本，要做的第一步，就是把心靈完全打開去了解和感受，從中產出自己對故事的解讀，那是接觸歷史故事時最棒的閱讀體驗」。

「台灣吧」成立於2014年，以知識動畫打開知名度，YouTube頻道超過百萬訂閱，執行長蕭宇辰表示：「台語不僅是一種溝通的語言，更是承載文化與記憶的載體。我們希望大家不只是『知道』台灣發生過什麼事，而是能更深刻地『感受』我們的過去，並思考未來要走向哪裡。」

「新台灣史運動」未來將推出全台語歷史通識書「台灣ê故事——寫予咱ê島嶼」、兒童繪本，以及「台灣的故事」網站台語版，讓不同年齡層讀者都能找到適合自己的母語歷史內容。

