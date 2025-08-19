快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

登山客注意！太管處新建奇萊山屋多條步道部分時段暫停開放申請

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮奇萊主峰和北峰是許多喜好登山者朝聖的目標，奇萊稜線山屋是沿線重要宿營地。圖／翻攝太管處網站
花蓮奇萊主峰和北峰是許多喜好登山者朝聖的目標，奇萊稜線山屋是沿線重要宿營地。圖／翻攝太管處網站

太魯閣國家公園園區範圍有多條熱門登山步道，為提升山域安全與宿營品質，管理處斥資1700萬元在舊山屋旁新建山屋，並將避免人熊衝突等納入設計，近期施工，10月19日起舊山屋不再使用，10月、11月部分時段奇萊相關路線暫停入山申請。

太管處環境維護課長何文晟說，舊的奇萊稜線山屋使用至今30多年，只能容納10多人，不敷山友使用，也無法提供完整的庇護功能，因此在舊山屋北側50公尺處興建山屋，將配備有乾燥室、廚房、交誼廳、太陽能及風力供電系統、生態廁所、防熊櫃等，可容納38名山友。新山屋的設計，委由環境生態團隊將避免人熊衝突，水鹿啃食影響、降低鳥擊窗殺等納入考慮。

山屋位於高山地區，以低碳循環、結構輕量模組化、無水泥、工期縮短、採用國產材為理念，降低環境衝境。去年10月開工整地，並協請空勤黑鷹直升機、 勁捷航空直升機，將於今年10月、11月，分批吊掛施工機具及建材上山就地組裝，因施工需求，調整部分宿營點及相關路線開放期程。

太管處公告，10月19日起，奇萊稜線山屋暫停使用，週邊禁止宿營，待新建山屋完成驗收後另行公告開放時間。

此外，10月19日至26日、11月10日至19日，為避免山友行進於吊掛航線下，暫停奇萊主、北峰線、奇萊東稜線、奇萊連峰線及其他路線-奇萊群峰線入園申請，凡在時間內安排行程隊伍，將不予入園許可並退件處理，若建材運補時間有調整也會另行公告，請民眾配合並體諒。

奇萊東稜原有山屋使用多年，不敷山友需求，太管處在旁新建山屋，因施工緣故，舊山屋10月19日起暫停使用。圖／太管處提供
奇萊東稜原有山屋使用多年，不敷山友需求，太管處在旁新建山屋，因施工緣故，舊山屋10月19日起暫停使用。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處大前年在奇萊東稜路線3處熱門營地各建1間山屋，就是委託空勤總隊黑鷹直升機吊掛建材。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處大前年在奇萊東稜路線3處熱門營地各建1間山屋，就是委託空勤總隊黑鷹直升機吊掛建材。圖／太管處提供

山友 登山步道 太魯閣國家公園

延伸閱讀

南三段2死無避難山屋惹議 林保署：須跨機關討論

50年前奇萊山重大山難！清大5生喪命 校方建「成功堡」追思

疑有登山客觸電！樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

日本北海道傳熊襲擊人 1登山客生死不明、警方出動救援

相關新聞

整天又累又疲倦可能是早餐吃錯 中醫授「一周體質菜單」健脾益氣

早餐是一天的活力來源，身體經過一夜的禁食，需要食物啟動運作並維持血糖穩定。不過，有些人吃完早餐後，反而精神更差，是睡眠不...

驚！好市多科克蘭印度辣椒碎片含殺菌劑 無印良品魷魚片有過量磷酸鹽

知名國際業者接連出包，衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，知名美式賣場好市多自有品牌「科克蘭」印度辣椒碎片，被檢出農...

「玲玲」颱風難產 粉專曝關鍵原因：熱低北上過程將逐漸減弱

目前太平洋地區有熱帶性低氣壓TD15，中央氣象署表示，TD15今天上午8時的中心位置在那霸南方100公里之處（台北東方6...

台灣好行換新塗裝 移動博物館中南東巡迴8月30日開跑

交通部觀光署今年初發表全新台灣好行品牌識別系統3.0版，逐步換裝展現於台灣好行車體及候車亭，觀光署夏秋策劃「台灣好行移動...

52歲髮型師罹五十肩 想靠伸展自救反更嚴重 醫用這招助他復原

1名52歲髮型師近三個月來右肩嚴重疼痛，不僅抬手穿衣、梳頭甚至洗臉都困難重重。就醫診斷罹患俗稱五十肩的「沾黏性肩關節囊炎...

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。