登山客注意！太管處新建奇萊山屋多條步道部分時段暫停開放申請

太魯閣國家公園園區範圍有多條熱門登山步道，為提升山域安全與宿營品質，管理處斥資1700萬元在舊山屋旁新建山屋，並將避免人熊衝突等納入設計，近期施工，10月19日起舊山屋不再使用，10月、11月部分時段奇萊相關路線暫停入山申請。

太管處環境維護課長何文晟說，舊的奇萊稜線山屋使用至今30多年，只能容納10多人，不敷山友使用，也無法提供完整的庇護功能，因此在舊山屋北側50公尺處興建山屋，將配備有乾燥室、廚房、交誼廳、太陽能及風力供電系統、生態廁所、防熊櫃等，可容納38名山友。新山屋的設計，委由環境生態團隊將避免人熊衝突，水鹿啃食影響、降低鳥擊窗殺等納入考慮。

山屋位於高山地區，以低碳循環、結構輕量模組化、無水泥、工期縮短、採用國產材為理念，降低環境衝境。去年10月開工整地，並協請空勤黑鷹直升機、 勁捷航空直升機，將於今年10月、11月，分批吊掛施工機具及建材上山就地組裝，因施工需求，調整部分宿營點及相關路線開放期程。

太管處公告，10月19日起，奇萊稜線山屋暫停使用，週邊禁止宿營，待新建山屋完成驗收後另行公告開放時間。