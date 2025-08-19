一退休就聞噩耗…大腸癌末男被董事長罵醒轉念 病情奇蹟好轉

心態一轉也許奇蹟就會出現！律師蘇家宏在臉書粉專分享感人故事。他透露，好友退休才正想好好過生活，卻被確診癌症末期，因此他怨天尤人。直到董事長勸說後才放下抱怨，沒想到病情就此奇蹟似的好轉。

蘇家宏表示，同齡好友年初檢驗出大腸癌末期，正準備享受人生的他完全不能接受，辛苦工作30年才換來財富自由，三個小孩也都成年不須他照顧，剛退休要享福卻得知噩耗。他被醫師判「死刑」，腸道完全無法運作，不能吃任何的食物，且肚子常痛到受不了，需要嗎啡止痛。

蘇家宏指出，好友只要症狀發作就會跟3個小孩及快80歲的媽媽抱怨，媽媽跟女兒就在病房痛哭，直至董事長去探望他，一句話改變了一切。

董事長問他：「你覺得你留給小孩最珍貴的資產是什麼？」好友不耐煩回覆「房子吧」，這時董事長給了他答案：「最珍貴的是『你們相處的時間』不是財產」、「孩子會記得你跟他相處最溫暖的時光，就跟你會記得，你父親帶你出去玩的回憶」，提醒他這樣的想法，才是孩子最珍貴的價值。

董事長的一席話徹底改變好友的心態，為了留下愛的時光，他開始珍惜剩下的時間。神奇的是，幾天後好友的家人透露「父親『放屁了』！」，這意味著腸胃重新運作、部分功能恢復，就連醫師也非常驚訝直呼「真是奇蹟」。蘇家宏不禁感嘆：「最偉大的傳承，不是財產分配，而是讓愛的記憶陪孩子一生。」