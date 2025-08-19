快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

一退休就聞噩耗…大腸癌末男被董事長罵醒轉念 病情奇蹟好轉

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇家宏律師透露好友癌末，因心態轉變奇蹟似好轉。 示意圖／ingimage
蘇家宏律師透露好友癌末，因心態轉變奇蹟似好轉。 示意圖／ingimage

心態一轉也許奇蹟就會出現！律師蘇家宏在臉書粉專分享感人故事。他透露，好友退休才正想好好過生活，卻被確診癌症末期，因此他怨天尤人。直到董事長勸說後才放下抱怨，沒想到病情就此奇蹟似的好轉。

蘇家宏表示，同齡好友年初檢驗出大腸癌末期，正準備享受人生的他完全不能接受，辛苦工作30年才換來財富自由，三個小孩也都成年不須他照顧，剛退休要享福卻得知噩耗。他被醫師判「死刑」，腸道完全無法運作，不能吃任何的食物，且肚子常痛到受不了，需要嗎啡止痛。

蘇家宏指出，好友只要症狀發作就會跟3個小孩及快80歲的媽媽抱怨，媽媽跟女兒就在病房痛哭，直至董事長去探望他，一句話改變了一切。

董事長問他：「你覺得你留給小孩最珍貴的資產是什麼？」好友不耐煩回覆「房子吧」，這時董事長給了他答案：「最珍貴的是『你們相處的時間』不是財產」、「孩子會記得你跟他相處最溫暖的時光，就跟你會記得，你父親帶你出去玩的回憶」，提醒他這樣的想法，才是孩子最珍貴的價值。

董事長的一席話徹底改變好友的心態，為了留下愛的時光，他開始珍惜剩下的時間。神奇的是，幾天後好友的家人透露「父親『放屁了』！」，這意味著腸胃重新運作、部分功能恢復，就連醫師也非常驚訝直呼「真是奇蹟」。蘇家宏不禁感嘆：「最偉大的傳承，不是財產分配，而是讓愛的記憶陪孩子一生。」

家人 癌症 退休 大腸癌

延伸閱讀

在首爾看到台灣觀光廣告愣住了 部落客嘆：沒記憶點的安全牌

鋪地板「木頭vs磁磚」哪個好？過來人激推一做法：選擇性更多

絕不說「死」…媽媽改喊一字取代！妹子樂翻 釣出更多爆笑替換法

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

相關新聞

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開 鐵道局：會釐清北宜直鐵與高鐵疑慮

高鐵延伸宜蘭案7月9日通過環評初審，明天將闖關環評大會，交通部鐵道局今再強調，針對環評初審關注的行車時車、運班次、經濟效...

一退休就聞噩耗…大腸癌末男被董事長罵醒轉念 病情奇蹟好轉

心態一轉也許奇蹟就會出現！律師蘇家宏在臉書粉專分享感人故事。他透露，好友退休才正想好好過生活，卻被確診癌症末期，因此他怨天尤人。直到董事長勸說後才放下抱怨，沒想到病情開始奇蹟似的好轉。

夏天是結石旺季 每天喝3000cc水還不夠 醫：「這些食物」少吃

炎炎夏日，排汗量大使得小便量減少，如果沒有適時補充水分，尿液濃度提高，容易沉澱形成結石。國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示...

37歲女子罹患易轉移、復發的「三陰性」乳癌 先期化療協助擊退癌細胞

37歲吳姓女士因觸摸到左乳房出現腫瘤前往乳房外科就醫，超音波檢查顯示她的左乳房外上方有一個不規則腫瘤，再以粗針切片檢查，...

影／追蹤10年 高雄榮總研究證實3D乳房攝影提升存活率

亞洲女性乳房組織緻密性高，傳統2D乳房攝影常因組織重疊而讓癌灶被遮蔽，延誤發現時機。高雄榮總醫院領先全台導入「3D乳房攝...

翻轉B肝防癌守則 台大新研究：這數值低於100 IU 罹癌風險與常人無異

肝癌在我國每年發生人數最高的癌症中排名第4，且在10大癌症死因排名第2。B型肝炎為引發肝炎主要原因，過去臨床模式，以病人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。