華航攜手美國國內線龍頭 推「一票到底」銜接全美

中央社／ 洛杉磯18日專電

華航今天宣布與美國國內航線規模最大的西南航空結盟，總經理陳漢銘表示，未來旅客可享「一票到底」服務，透過華航購票，可銜接西南航空遍布全美航點。

華航與西南航空今天在加州長堤（Long Beach）聯合舉行記者會，西南航空（Southwest Airlines）航線規劃與策略聯盟總監史萬（Steven Swan）參與啟動儀式，強調「華航是西南航空在亞洲的第一個合作夥伴」。

西南航空是美國第4大航空業者，也是國內線載客量最大的公司，每天營運超過4000班飛機。

華航7月底宣告新開航點，直飛鳳凰城，加上現有的直飛城市包括洛杉磯、舊金山、加州安大略、西雅圖、溫哥華、紐約，未來都能再轉搭西南航空班機到美國各地。

陳漢銘表示，華航在美國擴大版圖，希望為台灣帶來更多旅客，無論是轉機或觀光，刺激台灣觀光產業發展，期待台灣成為亞洲的轉運中心。

西南航空高層史萬3月初親自赴台，洽談這次的結盟計畫。他表示，除了連結雙方航網，也正討論互相承認會員里程數的可能性。若談成，未來旅客累積的里程數可用在華航，也能用於西南航空。

史萬在航空業超過23年，曾任多家公司主管，赴台灣商務旅行10多次。他表示，透過與華航合作，西南航空不僅能提升在美國市場的競爭力，也向華航學習、交流經驗。

台灣航空公司與北美業者合作是近期趨勢，星宇航空8月15日與美國航空（American Airlines）也建立合作關係。陳漢銘表示，西南航空在北美的龐大航網是一大優勢，透過雙方合作能提升旅客轉往美國各地的效率，提升便利性。

華航 美國航空

