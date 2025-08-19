國科會攜手國北教大推動樂活運動 提升運動習慣

國科會與國立台北教育大學今舉行合作約定書簽約儀式，將由國北教大提供體育場館、專業師資與多元運動課程，供國科會同仁使用，透過便利、優質的運動環境，國科會說，期盼能有效鼓勵同仁養成規律運動的習慣，紓解身心壓力，進而提升生活品質與工作效率。

國科會主委吳誠文表示，他從學生時代就熱愛運動，深知運動不僅能強健體魄，更能鍛鍊人的心志與團隊合作精神。在科技發展日新月異的今天，科研工作的高度壓力與挑戰，更需要我們擁有強韌的身心素質來應對。

吳誠文表示，科研的永續發展，人力永續是核心。當同仁們擁有健康的身體與愉悅的心情，才能激發更多的創意與動能，從事開創性的研究。此次與國北教大的合作，正是國科會將此理念付諸實踐的重要一步，目的就是為同仁們創造一個「無後顧之憂」的運動環境，讓他們能夠安心地將運動融入生活，實現工作與健康的平衡。

國北教大校長陳慶和表示，特別感謝國科會選擇國北教大作為推動「健康樂活運動課程」的合作夥伴，本次合作不僅展現高等教育資源對社會的回饋，更是跨機關創新整合推動健康促進的具體實踐。國北教大期待與國科會持續深化合作，推動「健康促進、人才培育、資源共享、效能提升」的正向循環，共同打造身心靈健康及永續發展的職場典範。