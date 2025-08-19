快訊

整天又累又疲倦可能是早餐吃錯 中醫授「一周體質菜單」健脾益氣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
早餐是一天活力來源，但吃錯了可能精神不濟、整天疲倦。示意圖，本報資料照片
早餐是一天活力來源，但吃錯了可能精神不濟、整天疲倦。示意圖，本報資料照片

早餐是一天的活力來源，身體經過一夜的禁食，需要食物啟動運作並維持血糖穩定。不過，有些人吃完早餐後，反而精神更差，是睡眠不足嗎？中醫師陳楚鏞提醒，早餐吃錯可能愈吃愈累，因為精緻澱粉、高GI、高糖食物會導致血糖迅速上升，讓人感到頭昏腦脹、昏昏欲睡。

現代人講求快速方便，隨便買個三明治和奶茶就趕去上班上課，覺得「有吃就好」。陳楚鏞說，中醫視脾胃為氣血生化之源，經過一夜休息，早晨正是脾胃功能最旺盛的時候，應該選擇符合自己體質的食物，才能幫助脾胃運化、氣血生化。

什麼是「錯誤早餐」？陳楚鏞指出，生冷、油膩、難消化的食物容易加重腸胃負擔，例如冷飲、生菜沙拉、油炸物、糯米製品等，一大早吃這些食物，加重脾胃負擔，生成濕氣或痰飲，阻礙氣血生產。含糖穀片、精緻麵包等高糖分食物，則會造成血糖快速升降，產生「血糖震盪」，引發昏沉與注意力不集中。

陳楚鏞表示，每個人的體質不同，早餐選擇也應作調整。根據子午流注理論，早上7至9點「走胃經」，這時間人體的胃腸消化吸收最強。9至11點則是「走脾經」，此時吸收轉化能量最強，有利於將食物轉化為氣血。早餐一定要吃對、避免空腹，才不會讓脾胃運化失常。

有些人習慣早餐只喝杯黑咖啡，不吃其他東西，陳楚鏞說，氣虛、陽虛體質者不宜早晨喝咖啡，易透支陽氣，建議改喝人參茶或桂圓茶。另外，空腹喝咖啡並非人人適合，要看個人腸胃狀況，可能還會影響營養素的吸收。

中醫強調「因質擇食」，同樣的早餐對不同體質的人，效果天差地別。要如何檢視吃得對？陳楚鏞說，觀察自己早餐後2小時的精神狀態，神清氣爽，表示飲食適合；昏沉倦怠，需調整早餐內容。

陳楚鏞也分享了一周早餐範例，分成氣虛型、濕熱型、陽虛型體質的人，試著依體質調整早餐，二周後有感。菜單每三天為一個循環，周日可以健康自由吃，但仍要符合忌生冷、油膩、高油鹽糖的原則。

氣虛型：山藥糙米粥（周一）、黃耆牛肉湯麵（周二）、四神湯+銀絲卷（周三）、山藥糙米粥（周四）、黃耆牛肉湯麵（周五）、四神湯+銀絲卷（周六）

濕熱型：綠豆薏仁粥（周一）、涼拌秋葵飯糰（周二）、苦瓜鹹蛋粥（周三）、綠豆薏仁粥（周四）、涼拌秋葵飯糰（周五）、苦瓜鹹蛋粥（周六）

陽虛型：薑汁桂圓粥（周一）、胡麻醬陽春麵（周二）、核桃酪+烤饅頭（周三）、薑汁桂圓粥（周四）、胡麻醬陽春麵（周五）、核桃酪+烤饅頭（周六）

早餐 中醫 咖啡 醫師

