驚！好市多科克蘭印度辣椒碎片含殺菌劑 無印良品魷魚片有過量磷酸鹽
知名國際業者接連出包，衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，知名美式賣場好市多自有品牌「科克蘭」印度辣椒碎片，被檢出農藥殘留超標，逾305公斤在邊境被要求退運或銷毀；知名日本品牌「無印良品公司」報驗的日本魷魚片，則被檢出磷酸鹽超標，6.6公斤在邊境被要求退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，1批由好市多股份有限公司輸入的印度辣椒碎片，被檢出含有農藥氟派瑞0.6ppm，依農藥殘留容許量標準，作為殺菌劑使用的農藥氟派瑞，容許值為0.4ppm，這批印度辣椒碎片在邊境，必須退運或銷毀。食藥署針對好市多股份有限公司、在邊境將由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。
一批由台灣無印良品股份有限公司報驗的日本魷魚片，被檢出磷酸鹽每公斤20公克。鄭維智說，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，磷酸鹽類用量以磷酸鹽計為每公斤3公克以下，業者檢附文件說明，魷魚天然磷酸鹽背景值為每公斤4.6公克。不過，這批日本魷魚片，仍被要求在邊境退運或銷毀，食藥署針對台灣無印良品股份有限公司，邊境抽驗調整為加強抽批，抽驗比率20％至50%。
本次共有2批自越南輸入「黑胡椒粒」，在邊境被檢出蘇丹色素4號及農藥殘留不合格。鄭維智說，其中一批是由「忠信國際開發事業有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」，屬不得使用物質，這批越南黑胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。
另一批是由輸入業者「珮鈞有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥亞滅培0.06ppm、賽速安0.06ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑亞滅培及賽速安的法規容許值皆為0.05ppm，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須退運或銷毀。
食藥署統計，近半年受理越南報驗的黑胡椒，報驗批數為52批，檢驗不合格批數為5批，不合格率為9.6%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。食藥署已經從113年4月18日起至115年8月7日止，對於越南報驗的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言