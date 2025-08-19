不要再被騙了！公路局全面停止以電子郵件通知交通違規

近期詐騙集團頻繁冒用監理服務網、監理機關或公路局等名義，透過電子郵件傳送偽造違規通知，並引導民眾點擊假網址，達到詐騙目的。彰化監理站表示，公路局近日全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙。

監理站指出，由於使用電子郵件（E-mail）無須費用，還可大量發送，已成為詐騙集團最常利用的手段之一。近期即有詐騙集團以電子郵件謊稱交通違規罰鍰未繳，誘導民眾點擊連結繳費，進而盜取信用卡、金融帳戶等個人資料，造成財產損失。

為降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙，公路局最近宣布全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊。

監理站提醒，雖然停用電子郵件通知交通違規未繳服務，民眾仍可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢(網址為「https://www.mvdis.gov.tw/」)或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料，以維護自身權益避免受騙。