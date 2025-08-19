蝦皮第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業 27位學子展現半年成果 為台灣注入多元文化新能量

快訊

聯合線上／ 何敏惠

蝦皮購物舉辦第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業典禮,27位來自全台各大專院校的新住民二代獲獎學生,歷經為期半年的專業課程與專案實作後,成果亮眼。
蝦皮購物舉辦第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業典禮，27位來自全台各大專院校的新住民二代獲獎學生，歷經為期半年的專業課程與專案實作後，成果亮眼。 圖／蝦皮 提供

蝦皮購物日前舉辦第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業典禮。歷經半年專業課程與專案實作，共有27位來自全台各大專院校的新住民二代學生順利完成培訓，展現亮眼成果與跨文化行動力，為台灣社會注入嶄新的多元文化能量。

蝦皮購物自2022年起推動此計畫，持續透過獎學金及專屬培訓，鼓勵新二代學子發揮所長，並在專業與文化交流中成長。今年的課程安排涵蓋整合行銷、直播實務、創新思維與專案管理等，並搭配兩天一夜營隊及跨校系專案合作，協助學生開拓視野與實踐力。

蝦皮購物「東南亞新二代獎學金培力計畫」以兩天一夜營隊及課程培訓,涵蓋整合行銷、直播實務、創新思維與專案管理等,提供獲獎者多領域學習與跨校系專案協作的機會。
蝦皮購物「東南亞新二代獎學金培力計畫」以兩天一夜營隊及課程培訓，涵蓋整合行銷、直播實務、創新思維與專案管理等，提供獲獎者多領域學習與跨校系專案協作的機會。 圖／蝦皮 提供

就讀成功大學的黃姝雅分享到，講師多元的背景與經驗啟發她嘗試跨領域挑戰，其中「創意行銷」課程特別激發了她探索更多興趣的動力。就讀雲林科技大學的郭叡源表示，透過計畫結識了許多新二代同儕，團隊合作過程中激盪出許多新點子，讓他收穫豐富的經驗與啟發。

新二代學子們結合其文化背景及課程學習經驗,張郁琪與組員共同討論並發起「越玩越有味工作坊」,藉由飲食與手作體驗讓更多人了解越南文化。
新二代學子們結合其文化背景及課程學習經驗，張郁琪與組員共同討論並發起「越玩越有味工作坊」，藉由飲食與手作體驗讓更多人了解越南文化。 圖／蝦皮 提供

在專案實作方面，學生們更以自身文化背景為基礎，推動具體行動。家中從事餐飲業的獲獎者張郁琪，結合越南文化與飲食，與團隊共同發起「越玩越有味工作坊」，透過料理與手作體驗推廣越南文化，甚至讓部分參與者萌生學習越南語的興趣。擁有台灣原住民與菲律賓血統的獲獎者余承恩，則以「菲常想回家音樂交流會」透過音樂與故事，分享對多元文化身份認同的探索歷程，鼓勵更多新二代正視並擁抱自身文化價值。

擁有台灣原住民與菲律賓背景的余承恩,舉辦「菲常想回家音樂交流會」並透過音樂與故事,分享對多元文化身份認同的探索歷程。
擁有台灣原住民與菲律賓背景的余承恩，舉辦「菲常想回家音樂交流會」並透過音樂與故事，分享對多元文化身份認同的探索歷程。 圖／蝦皮 提供

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「這些新二代學生在半年培訓中展現積極學習與行動力，從零開始逐步實踐社會理念，讓我們看見台灣新世代的包容與創新。」她並強調，蝦皮將持續支持在地人才發展，持續透過蝦皮暑期實習、Sea 全球儲備幹部計畫以及「蝦皮大學」電商培訓平台等多元管道，協助更多台灣年輕世代拓展職涯與創業機會。

