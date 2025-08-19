懷孕補充維生素D 強化孩童認知能力

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國研究指出，懷孕期間擁有較高水平的維生素D，將有助於強化孩子的認知能力發展。（Photo by Bonnie Kittle on Unsplash under C.C License）
懷孕期間多攝取維生素D，有助強化兒童大腦發育！美國最近的研究指出，維生素D水平對兒童的大腦發育極為重要，尤其懷孕期間擁有較高水平的維生素D，將有助於強化孩子的認知能力發展。專家指出，婦產科醫生可以在孕前和孕期中，加強孕婦對維生素D的篩檢補充。

強化孩童認知能力

SciTechDaily》報導，美國國立衛生研究院一項ECHO計畫發現，維生素D水平對兒童的大腦發育極為重要，尤其懷孕期間擁有較高水平的維生素D，將有助於強化孩子的認知能力發展。然而，由於黑人孕婦擁有的皮膚色素較多，將導致皮膚會更難從陽光中攝取維生素D。

事實上，維生素D水平與依賴累積知識的技能之間沒有關聯。報告指出，維生素D對認知能力的影響，反映在衡量解決問題和處理新資訊能力上，而7歲至12歲的兒童擁有更好表現。

德拉瓦大學紐瓦克分校營養師梅洛表示，該研究表明懷孕初期會是維生素D對認知發育產生影響的關鍵時刻，而婦產科醫生可以在孕前和孕期中，加強孕婦對維生素D的篩檢補充。

維生素D重要作用

The Conversation》報導，長期以來，維生素D對維持骨骼健康有關鍵作用，而科學家也發現其在調節免疫功能、減少發炎和保護神經系統方面的重要性。如今，越來越多的證據表明，維生素D也可能有助於從子宮開始的大腦發育。

目前，維生素D對兒童後期發育和種族群體差異的相關研究仍不多。研究人員強調，該研究證實了維生素D在懷孕期間的作用，但對於其支持認知發育的最佳劑量和時間，有待進一步的研究證實。

