全國古蹟日9月登場 「停跡坪」探索16處國定古蹟

文化部文化資產局響應歐洲遺產日精神，每年9月份舉辦「全國古蹟日」系列活動，今年特別推出專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，邀民眾沉浸台灣文化資產之美。

根據文資局發布新聞稿，今年古蹟日活動主題以「建築遺產」為核心，以「文資有聲．時代共語」的活動構想，融合有形與無形的文化資產，強調文化資產不僅可被看見，更可被「聽見」，邀民眾共同參與文化資產的理解與傳遞。

活動的3大主軸，包括9月5、6日在政大公企中心辦理「2025年台灣文化遺產國際論壇：靈動創新．堅韌前行」；9月17日在紀州庵文學森林辦理國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」新書發表會；9月20、21日在文化部文化資產園區舉行全國古蹟日主場活動，攜手全台22縣市政府及民間文資單位參與。

其中國際論壇聚焦台灣世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，特別邀請聯合國教科文組織（UNESCO）轄下登錄世界遺產重要諮詢機構—國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）、世界遺產文化景觀及遺產鐵道的國際專家，與台灣文資專家學者、民間團體對話交流。

國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，由作家群實地探訪古蹟，整合歷史資料，以古蹟空間與歷史為基礎，引領讀者身歷其境，停駐古蹟的美好時光。