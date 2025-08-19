快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

全國古蹟日9月登場 「停跡坪」探索16處國定古蹟

中央社／ 台北19日電

文化部文化資產局響應歐洲遺產日精神，每年9月份舉辦「全國古蹟日」系列活動，今年特別推出專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，邀民眾沉浸台灣文化資產之美。

根據文資局發布新聞稿，今年古蹟日活動主題以「建築遺產」為核心，以「文資有聲．時代共語」的活動構想，融合有形與無形的文化資產，強調文化資產不僅可被看見，更可被「聽見」，邀民眾共同參與文化資產的理解與傳遞。

活動的3大主軸，包括9月5、6日在政大公企中心辦理「2025年台灣文化遺產國際論壇：靈動創新．堅韌前行」；9月17日在紀州庵文學森林辦理國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」新書發表會；9月20、21日在文化部文化資產園區舉行全國古蹟日主場活動，攜手全台22縣市政府及民間文資單位參與。

其中國際論壇聚焦台灣世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，特別邀請聯合國教科文組織（UNESCO）轄下登錄世界遺產重要諮詢機構—國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）、世界遺產文化景觀及遺產鐵道的國際專家，與台灣文資專家學者、民間團體對話交流。

國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，由作家群實地探訪古蹟，整合歷史資料，以古蹟空間與歷史為基礎，引領讀者身歷其境，停駐古蹟的美好時光。

國定古蹟 文化資產 世界遺產

延伸閱讀

2025保護沉船日澎湖登場 盼守護水下文化資產

台北中山堂2026迎90歲 辦論壇探索舞蹈與古蹟空間

第49屆金鼎獎公布入圍名單 聯經「未完的旅程」入圍非文學圖書獎

文資容積移轉座談 學者盼加強地方與中央溝通

相關新聞

快改道！國1王田至彰化系統南向「紫爆」原因曝 回堵逾4公里

國道1號王田-彰化系統南向路段「紫爆」，走走停停，車速只有13公里。根據警廣即時路況，目前188K王田至194K彰化系統...

血脂調節劑給付放寬 逾5000名心血管病友受惠 每人年省藥費11.5萬元

心血管疾病長期位居國人十大死因第二名，疾病死亡率逐漸上升。對心血管疾病患者而言，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD），包...

【重磅快評】政府施政進階到捨本逐末？

「捨本逐末」不是負面評價用詞嗎？其實未必是，如果施政能把前端、前瞻一一到位，接下來再做收尾，才能談是畫下完美句點；現階段...

遠傳被爆9月停賣4G不限速吃到飽！官方回應真相：還有2管道可買

不少人都會辦4G、5G吃到飽，聯合新聞網《科技玩家》昨日報導有部分經銷商貼出公告，指遠傳電信將在9月下架經銷通路的4G 6XX系列資費方案，要全力推5G方案，引起熱議，對此遠傳也做出回應，提到要讓經銷商資費方案單純化，除此之外還有別的管道還是能買到4G不限速吃到飽服務。

好市多烤雞腿「8入變6入」變相漲價引發熱議 網笑：吃米不知米價？

美式賣場好市多（Costco）的烤雞跟烤雞腿向來是許多民眾的心頭好，然而，日前有網友發現，好市多的8入烤雞大腿突然變成6...

懷孕補充維生素D 強化孩童認知能力

懷孕期間多攝取維生素D，有助強化兒童大腦發育！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。