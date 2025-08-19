全國古蹟日9月登場 「停跡坪」探索16處國定古蹟
文化部文化資產局響應歐洲遺產日精神，每年9月份舉辦「全國古蹟日」系列活動，今年特別推出專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，邀民眾沉浸台灣文化資產之美。
根據文資局發布新聞稿，今年古蹟日活動主題以「建築遺產」為核心，以「文資有聲．時代共語」的活動構想，融合有形與無形的文化資產，強調文化資產不僅可被看見，更可被「聽見」，邀民眾共同參與文化資產的理解與傳遞。
活動的3大主軸，包括9月5、6日在政大公企中心辦理「2025年台灣文化遺產國際論壇：靈動創新．堅韌前行」；9月17日在紀州庵文學森林辦理國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」新書發表會；9月20、21日在文化部文化資產園區舉行全國古蹟日主場活動，攜手全台22縣市政府及民間文資單位參與。
其中國際論壇聚焦台灣世界遺產潛力點「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，特別邀請聯合國教科文組織（UNESCO）轄下登錄世界遺產重要諮詢機構—國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）、世界遺產文化景觀及遺產鐵道的國際專家，與台灣文資專家學者、民間團體對話交流。
國定古蹟專刊「停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫」，由作家群實地探訪古蹟，整合歷史資料，以古蹟空間與歷史為基礎，引領讀者身歷其境，停駐古蹟的美好時光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言