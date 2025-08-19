車身化為風景一部分 台灣好行博物館3.0月底亮相

台灣好行博物館3.0預計8月底亮相，以「新移動旅遊美學」為主題，首度將台灣好行車體打造成大型行動展間，並將車身化為風景的一部分，融入當地特色活動，展現移動中的美學。

交通部觀光署今年發表全新台灣好行品牌識別系統，為提升品牌印象，特別策劃嶄新的「台灣好行移動博物館」，3.0版預計以「新移動旅遊美學」為主題，結合特色活動於中、南、東部巡迴展出。

觀光署今天發布新聞稿表示，巡展首站將於8月30日至31日於嘉義阿里山「愛情大草原」登場，後續將陸續前進台東都歷遊客中心、屏東濱灣碼頭、南投日月潭等地，全新車體設計將車身化為風景的一部分，並融入當地特色活動展出，展現移動中的美學。

觀光署說，「台灣好行移動博物館」規劃4大主題亮點，以台灣好行品牌3.0展區完整呈現全新升級的旅遊美學，透過新車體塗裝與特色候車亭的驚豔視覺設計，展現「安心感」、「簡約美」、「慢移動」的核心精神。

此外，低碳行旅區則介紹台灣好行串遊全台與離島超過80條路線，包括九份金瓜石、日月潭、墾丁、花東縱谷及澎湖等精選景點；北回歸線展區帶領民眾從「23.5°綠寶石」的角度探索自然生態與地景美學；觀光100亮點展區，則將告訴民眾如何搭台灣好行輕鬆暢遊每個區域的觀光亮點。

觀光署指出，活動規劃多項互動遊戲，包括與超人氣「喔熊司機」合影打卡、體驗公車美麗窗景、翻閱車內串遊地圖尋找下次旅行靈感等。