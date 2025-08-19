快訊

血脂調節劑給付放寬 逾5000名心血管病友受惠 每人年省藥費11.5萬元

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新放寬血脂調節劑幾付條件，預估嘉惠約5005名心血管疾病病友，每人每年約節省11.5萬元，並於9月1日生效，健保將挹注年藥費約4.43億元。本報資料照片
心血管疾病長期位居國人十大死因第二名，疾病死亡率逐漸上升。對心血管疾病患者而言，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD），包括冠心病、腦血管疾病、周邊動脈疾病和主動脈疾病等，為導致該疾病死亡的主因，其中低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）為關鍵風險因子。衛福部健保署最新放寬血脂調節劑幾付條件，預估嘉惠約5005名心血管疾病病友，每人每年約節省11.5萬元，並於9月1日生效。

健保署為積極配合國家健康政策「三高防治888計畫」，為80%三高病人加入共照網、80%共照網病人接受生活習慣諮詢、80%共照網病人達三高控制，並逐步接軌國際血脂臨床治療指引及「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」。

健保最新放寬PCSK9血脂調節劑含evolocumab成分藥品及含alirocumab成分藥品的注射劑給付條件，包括LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL；並經事前審查核准後，每次申請核准後使用時間由6個月延長至12個月，健保將挹注年藥費約4.43億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，降低LDL-C除透過飲食及運動，對已使用最高耐受劑量的降血脂藥物（如statin、ezetimibe）仍未達控制目標者，只能再加上PCSK9血脂調節劑才能達標，且臨床實證已證實本類藥品降低LDL-C程度達約50%至60%的效力。

近年來國際上及台灣為改善重大心血管事件病人的預後，對於血脂控制標準漸趨嚴格，本次擴增除領先英國下修LDL-C起始治療值至100mg/dL；同時延長事前審查時間至12個月，簡化臨床作業流程從而減輕醫師行政負擔。

黃育文說，健保署後續將逐步推動「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，奠定臨床實踐基礎，該共識為健保署與九大醫學會共同制定的血脂治療基本標準，適用於各級醫療機構，透過早期風險分級（低/中/高/非常高/極高風險，共5級）進行以目標為導向的治療處置，全面優化ASCVD醫療照護品質，落實「三高防治888計畫」。

風險 藥品 健保署 死亡率 心血管疾病

